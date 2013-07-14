فينغر: الانفاق الضخم على الصفقات أضر بكرة القدم

اعتبر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي آرسين فينغر أن الانفاق الضخم من قبل الأندية الكبرى أضر بشكل كبير بكرة القدم، مؤكدا على ضرورة النزاهة المالية في كرة القدم الحديثة.



وقال فينغر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لأرسنال، إن النزاهة المالية باتت مطلبا ملحا في كرة القدم، لأن انفاق الأموال الطائلة من قبل كبار أندية العالم أثر بشكل سلبي على اللعبة.



وأشار إلى أن ضرورة إعطاء الأولوية لكرة القدم قبل أي شيء، من أجل اتاحة الفرصة للجميع وتطوير العمل داخل الأندية، بدلا من الأموال الطائلة.



وأوضح المدير الفني لأرسنال أنه وبالنظر لتاريخ كرة القدم الانجليزية منذ زمن طويل، نجد أن جميع الفرق كان يمكنها الفوز بلقب الدوري الممتاز، ولكن في السنوات الأخيرة ومع دخول الأموال بشكل هائل انقلبت المعادلة.



وعُرف عن أرسنال خلال فترة تولي فينغر سدته التدريبية، اعتماده على سياسة انفاق محدود في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية، وذلك بالتعاقد مع لاعبين لا تكلفه الكثير من الأموال.



وكانت إدارة أرسنال قد وضعت تحت تصرف فينغر خلال فترة الانتقالات الصيفية مبلغ (70) مليون جنيه إسترليني لإبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق.



على صعيد آخر، أكد فينغر أنه اقتنع بشكل نهائي بأنه يريد البقاء في أرسنال لمدة أطول، مع العلم أنه يشرف على تدريبات الفريق منذ العام 1996.



ويعد فينغر أقدم مدرب في الدوري الانجليزي، بعد اعتزال السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.