"مالاجا" الإسباني يقترب من ضم "إنييستا" المصري

ذكرت صحيفة "لا اوبينيون دي مالاجا" الاسبانية المتخصصة في أخبار مدينة مالاجا الإسبانية, أن فريق نادي مالاجا اقترب من ضم لاعب وسط نادي الزمالك المصري محمد إبراهيم، أو كما يلقب في مصر "انييستا" المصري لتشابه طريقة لعبه مع طريقة لعب لاعب برشلونة الاسباني اندرييس انييستا.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإسباني توصل لاتفاق لضم محمد إبراهيم مع تبقي بعض التفاصيل التي سيتم الاتفاق عليها مع نادي الزمالك المصري في الساعات القليلة المقبلة, فيما أشارت الصحيفة أن محمد ابراهيم سيكون لاعب لنادي مالاجا بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب الصحيفة فإن نادي مالاجا تعاقد مع لاعب الوسط المصري الموهوب مقابل نصف مليون يورو على سبيل الاعارة مع وجود بند لاحقية الشراء مقابل 2 مليون يورو, واذا تمت الصفقة سيكون محمد إبراهيم ثاني صفقات مالاجا بعد قدوم المهاجم الباراغواياني روكي سانتا كروز, ومن المنتظر أن ينضم محمد إبراهيم لبقية زملائه في الفترة المقبلة لبدء تحضيرات الفريق تحت قيادة المدير الفني الألماني بيرند شوستر.

