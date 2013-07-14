مدرب المنتخب الإنجليزي ينتقد مجددا جدولة الدوري

عاد المدير الفني للمنتخب الانجليزي روي هودسون، مجددا ، لانتقاد القائمين على الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعد اعادة جدولة مباريات الدوري الممتاز للمرة الثانية خلال أقل من شهر.



وقال هودسون في تصريحات صحافية عقب نشر الجدول الجديد للمباريات، إن هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على استعدادات المنتخب الانجليزي لتصفيات كأس أوروبا وكأس العالم 2014.



وأضاف أنه شعر بتخوف من الجدول الجديد الذي يرهق لاعبيه الدوليين مع أنديتهم، خصوصا تلك المباريات التي تأتي في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.



وكان هودسون قد اعتبر في وقت سابق أن جدول مباريات الدوري الانجليزي لم يراع الوقت الكافي لتجمعات المنتخب الانجليزي، الأمر الذي سيؤثر على استعداداته وتحضيراته للاستحقاقات الكبرى التي يأتى في مقدمتها تصفيات كأس العالم 2014 وتصفيات كأس أوروبا.



وبعد تلك الانتقادات، قرر الاتحاد الانجليزي ورابطة الدوري الممتاز بالتنسيق مع القنوات الفضائية الناقلة لمباريات الدوري الانجليزي اعادة برمجة بعض المباريات، لكن هذا الأمر لم يرق لهودسون الذي انتقد أيضا الجدول الجديد.



بدوره، قال مسؤول في شبكة "سكاي سبورت" الانجليزية إن الاتحاد وشبكته والأندية حاولوا قدر المستطاع تنظيم الجدول، ولكنه خرج بهذه الكيفية، خصوصا في ظل ارتباطات الأندية بالمسابقات الأوروبية.



يذكر أن برنامج الدوري الانجليزي الجديد أفرز أيضا مباريات قوية تجمع بين فرق القمة مانشستر يوناتيد وليفربول، وأرسنال، وتوتنهام، في الأسابيع التي تسبق مباريات المنتخب الانجليزي في تصفيات كأس العالم.