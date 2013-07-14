"مراوغة فاشلة" تحوّل "مهاجم" مانشستر يونايتد لـ"أضحوكة"

اعتاد مهاجم مانشستر يونايتد، الدولي الإنجليزي داني ويلباك انتزاع صرخات الجماهير في المدرجات وآهاتها اعجاباً بمهاراته الفنية التي اشتُهر بها، غير أنه انتزع هذه المرة ضحك وسخرية الآلاف في المدرجات بسبب حركة فنية "فاشلة".

كان ويلباك يحاول مراوغة أحد اللاعبين بطريقة استعراضية خلال مباراة "الشياطين الحمر" أمام نجوم الدوري التايلندي أمس، لكنه وبدلاً من تجاوز المدافع، تعثر بالكرة وأخرجها بشكل غريب، ليثير موجة من الضحك بين آلاف المتفرجين الذين كانوا يتابعون المباراة الاستعراضية.

وعلّقت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الإنجليزية على "حركة" ويلباك، مؤكدة أنه ترك انطباعاً سيئاً في المباراة الأولى للفريق تحضيراً للموسم الجديد، فيما راح المئات من المشجعين يسخرون من اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسقط مانشستر يونايتد في تلك المباراة بهدف دون رد، في أول ظهور للفريق مع مدربه الجديد الاسكتلندي ديفيد مويز الذي خلف مواطنه السير أليكس فيرغسون، ورغم أن الخسارة ودية، فإنها أثارت قلق العديد من أنصار حامل لقب الدوري الإنجليزي.

