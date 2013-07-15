البرقان: 13 ناديا ممنوعا من تسجيل اللاعبين في دوري جميل

كشف رئيس لجنة الاحتراف السعودية عبدالله البرقان لقناة "العربية" أنه من أصل 14 ناديا تمثل أندية دوري المحترفين للدرجة الممتازة لم يتقدم سوى فريق واحد بمسيرات الرواتب حتى نهاية شهر مايو الماضي، "منذ الـ22 من شهر شعبان المنصرم حتى نهاية الأسبوع الماضي لم يتقدم سوى ناد واحد بمسيرات الرواتب، وبعد أن اشترطنا وجود توقيع اللاعبين على علمهم بقرار اللجنة الأخير، عاد وأحضر توقيعات اللاعبين".

ويعتقد البرقان الذي شغل في فترة سابقة منصب مدير الاحتراف في نادي الهلال أن السبب الرئيسي في تأخر تسليم الأندية مسيراتها يعود إلى تواجد معظمها خارج السعودية، "الفترة الماضية كانت فترة إجازة لبعض الأندية، فيما يقيم البعض الآخر معسكرات إعدادية خارج السعودية، لكن أعتقد أنه من الأسبوع المقبل ستعود الأندية وتبدأ في تسليم مسيرات مرتبات لاعبيها التي تخولهم لتسجيل اللاعبين الجدد"، محذرا اللاعبين من التوقيع على مسيرات الرواتب قبل استلام مستحقاتهم "نحن سبق وأن أصدرنا تعميما لكل الأندية مشفوعا بضرورة توقيع كل اللاعبين على استلام نسخة منه يقضي بأن اللاعب لا يوقع مسيرات الرواتب دون أن يستلم مستحقاته، لأن اللاعب الذي يوقع على المسير ثم يأتي بشيك دون رصيد مثلا للجنة فإنه يتحمل مسؤولية توقيعه، واللجنة تخلي مسؤوليتها".

وأشار رئيس لجنة الاحتراف السعودية إلى أن السبب الرئيسي في تغيير لائحة الاحتراف بشكل يصل إلى 70 بالمئة عن اللائحة السابقة يعود إلى "وجوب مواكبة تطور العملية الاحترافية في السعودية، فضلا عن إجراء "فيفا" مجموعة تعديلات على لائحته كان من الواجب إدراجها في اللائحة الداخلية، الآن نحن بصدد إصدار لائحة تفسيرية لبعض المواد غير الواضحة في اللائحة الجديدة".

ولم يخف البرقان إلى تفاجئه هو وأعضاء لجنته التي بدأت العمل مطلع شهر يونيو من المديونيات التي على الأندية السعودية، وقال: "للأسف الشكاوى التي وصلتنا قبل إعلان لائحة الاحتراف الجديدة فيها مبالغ كبيرة جدا، أرسلنا خطابات للأندية وذكرنا فيها المبالغ المطلوبة من كل ناد، وأنه يجب إنهاء هذه الإشكاليات قبل فترة التسجيل حتى يتسنى لهم التسجيل في فترة الانتقالات الأولى" مضيفا "سنحاول الوصول إلى صيغة توازن بين دخل النادي وإمكانية تعاقداته، ولكن هذا بعد أن ننجح في إنهاء الديون الحالية على الأندية، وعلى اتحاد الكرة".