رسميا: كافاني ينضم لباريس سان جيرمان

وصل صباح اليوم المهاجم الأوروغواياني ولاعب نادي نابولي الايطالي ادينسون كافاني الى العاصمة الفرنسية باريس؛ تمهيدا لتوقيع العقد مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان وفقا لصحيفة "لو باريسان" الفرنسية.

وطبقا للصحيفة ذاتها فان كافاني وصل الى مطار شارل دي جول الفرنسي صباح اليوم قادما على رحلة رقم 457 من مدينة ساوباولو البرازيلية, ومن المنتظر أن يجري كافاني اليوم الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدا لانضمامه لصفوف الفريق الباريسي، قبل أن يتم تقديمه غدا رسميا لوسائل الاعلام ,وسيتواجد مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي غدا لتقديم الماتادور، حيث سيعود الخليفي من قطر خصيصا للتواجد في تقديم الصفقة الجديدة التي ستدخل السرور والبهجة على قلوب جماهير النادي الباريسي.

وانتقل كافاني من نادي نابولي الايطالي الى الفريق الباريسي مقابل 64 مليون يورو, وسيوقع الماتادور عقدا لمدة خمسة أعوام , وسيتقاضي اللاعب الدولي الاوروغواياني 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وبذلك ينجح باريس سان جيرمان بالظفر بخدمات هداف الدوري الايطالي بعد منافسة شرسة مع فريقي تشلسي الانجليزي وريال مدريد الاسباني.

وفي نفس السياق أكد مالك نادي نابولي أن ابراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان سيرحل بعدما يصل كافاني, مشيرا الى عدم امكانية تواجد النجمين في فريق واحد، مما يعزز فرص ريال مدريد الاسباني في الحصول علي توقيع اللاعب الدولي السويدي.