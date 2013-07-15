كأس العالم بقطر... في خطر!

اعتقد انني سأفتح لي ملفاً وارشيفاً خاصاً لبطولة كأس العالم بكرة القدم 2022 التي فازت باستضافتها قطر سابقا لانني من لحظة اختيار الفيفا لها لتنظيمها وانا غير مقتنع في هذا الاختيار ليس لأنها قطر (فهي عاصمة الرياضة بالعالم) بل لمعرفتي بما تحتاجه الفيفا من اي دولة ترغب بتنظيم مثل هذه البطولة عندما عملت معهم عن قرب ضمن فريق الدراسات الفنية لكأس القارات بالسعودية في عام 1997. وما شدني لأكتب هذه المقالة هو استفسار الصحافة العالمية من رئيس الاتحاد الدولي بلاتر بين الحين والاخر عن تنظيم قطر لهذه البطولة في 2022. وسرد الاسباب الفنية التى قد تجعل قطر المكان غير المناسب لإقامة هذا الحدث العالمي في دولة عربية خليجية نفطية تتمتع بمناخ حار تصل فيه درجة الحرارة في الصيف الى 50 درجة... ففي اعتقادي هناك سيناريو يحاك بالخفاء لسحب البطولة من قطر لأسباب كثيرة... وهي كالاتي :

تنظيم البطولة في الصيف سيكون غير مشجع للجماهير لحضور البطولة فزمن المباراة ساعة ونصف، فأين تذهب الجماهير الـ 22.30 ساعة الباقية ، هل سيتم تحويل قطر الى بلد indoor مغطى بالتكييف مثل ما فعلوا بتكييف ملعب كرة قدم (فكرة خاطئة علميا وفنيا)

هل ستوافق الدول الاوروبية على تغير نظام اقامة مسابقاتها المرتبطة بأمور اعلامية وتجارية ومناخية واقتصادية لكي تنظم قطر البطولة بالشتاء.... اشك في ذلك!

طبعا ستلعب الاحداث السياسية دوراً رئيساً في اتخاذ قرار يسمح او يمنع اقامة البطولة بقطر

هل ستوافق قطر على كسر عاداتها وتقاليدها خلال شهر اقامة البطولة من حيث السماح للجماهير ان حضرت بان توفر لهم ما ينشدون اليه في مثل هذه البطولات خارج اوقات المباريات؟

ان الطريق مازال طويلاً وأكيداً للعلاقات الشخصية بين قيادات الفيفا والاتحادات الدولية والقياديين العرب او القطريين دورا رئيسيا في استمرار العرض او الغائه بناء علي هذه العلاقات ونحن لا نعرف من سيكون موجودا الى ذلك الوقت وهل ستتغير القناعات الشخصية والفنية لإقامة مثل هذه المسابقة في قطر 2022

ان استشهاد رئيس الاتحاد بالشروط الثمانية عشر للموافقة على اقامة كأس العالم بقطر وذكره للصحافة بان البند الثامن عشر «التفكير السليم لإقامة البطولة» وهو ان يكون بالشتاء سيكون محل جدال كبير مستقبلا... لأننا وكما نعرف بان الاتحاد الاوروبي اقوى من الفيفا

لذلك ومما تقدم سأبدا بتتبع موضوع تنظيم قطر لكأس العالم «مونديال 2022» لكي اثبت بان الاختيار جاء بطريقه غير.......؟ والله يستر على قطر من خبث.... ال؟.

نقلا عن "النهار" الكويتية