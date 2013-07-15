كريستيانو رونالدو .. أكثر رياضي "مُتابَع" في إسبانيا

يتصدر المهاجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو قائمة أكثر الرياضيين متابعة عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" في إسبانيا, متفوقا علي لاعب الكرة الصفراء الاسباني رافاييل نادال، وذلك وفقا لاحصائية قدمتها "بريس كاتنغ سيرفيس" وهي إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في الإحصائيات التسويقية في إسبانيا.

ووفقا للإحصائية فإن رونالدو أكثر لاعب متابع بواقع 19,379,258مليون متابع، متفوقا بفارق كبير على ثنائي برشلونة الإسباني جيرارد بيكي واندريس إنيستا، وتلاهما في القائمة ظهير برشلونة البرازيلي داني ألفيس ومدافع ريال مدريد الاسباني سيرخيو راموس.

وبذلك يتفوق رونالدو علي جميع الرياضيين الإسبانيين الأصل، بما فيهم باو غاسول لاعب المنتخب الاسباني لكرة السلة, وفرناندو الونسو سائق الفورمولا وان.