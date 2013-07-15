مدرب مانشستر يوناتيد يتراجع: روني بديلاً لفان بيرسي

تراجع المدير الفني لمانشستر يوناتيد ديفيد مويس عن وعوده السابقة التي قطعها على نفسه بمنح مهاجم الفريق واين روني فرصة كاملة للعب أساسياً، حيث خرج بتصريحات مثيرة للجدل أكد فيها أنه سوف يعتمد على روني مستقبلا كبديل فقط.

وقالت صحيفة "ميرور" الانجليزية أن مويس سيحتفظ بوجود روني ليكون بديلا للمهاجم الهولندي فان بيرسي حال اصابته، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أحد أكبر من نادي مانشستر يوناتيد.

وتأتي تصريحات مويس بعد ساعات قليلة من تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لمانشستر يوناتيد إد ادوارد أكد فيها أن مانشستر يوناتيد لا يخطط لعقد جديد مع روني الذي يبتقى عامان على انتهاء عقده مع مانشستر يوناتيد.

وأوضح مويس أن روني لم يعد من الأساسيين التلقائيين الموجودين في مانشستر يوناتيد، كون فان بيرسي هو خياره الأول، الى جانب وجود الياباني شينغي كاغاوا للعب وراء فان بيرسي.

وفي حال تأكدت تلك التصريحات فإن مستقبل روني سيكون خارج مانشستر يوناتيد بالتأكيد، في ظل وجود تحركات حثيثة للعديد من الأندية الانجليزية والأوروبية لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المدير الفني لمانشستر يوناتيد أن خطته الرامية لوضعية روني في الفريق تأتي في خطوة منه لتقديم مصلحة النادي على اللاعب، مؤكدا في الوقت ذاته ان روني سيبقى في الفريق حال وافق على وضعيته.

وأشار الى أن وجود روني سيكون مهما للفريق، لكن خروجه لا يضر الفريق لأن مانشستر يوناتيد لا يعتمد على لاعب بعينه.

يذكر أن أبرز أسباب مطالبة روني بالرحيل عن مانشستر يوناتيد كان ابقاؤه على دكة البدلاء خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني السابق فيرغسون، ويبدو أن الأمر سيتكرر مع مويس الذي تراجع عن وعده بمكان أساسي لروني في تشكيلة مانشستر يوناتيد.