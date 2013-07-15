موسم الحراك بلا اتحاد!!

• يبدو أن الموسم الكروي القادم ينبئ بموسم مختلف فنيا وعناصريا وحتى تنظيميا خلاف ما كان عليه الموسم الماضي!!

• حراك متنوع تقوده الأندية وبالذات التي أظهرت رغبة في تفادي أخطاء الموسم الماضي!!

• لا يمكن أبدا أن نتجاهل التحركات الهلالية والإعداد المبكر والتميز في اختيار محترفيه وبالذات بعودة نيفيز الذي لاشك أنه يمثل ورقة ستكون لها إيجابيات كبيرة!!

• سامي الجابر الاسم الذي عرفناه في ملاعبنا داخل المستطيل الأخضر يداعب الكرة ويقذفها ويرتدي قميص الهلال والمنتخب ها هو يقود الكتيبة الزرقاء ولكن هذه المرة كمدرب وليس كلاعب.

• يقولون إن الجابر هو الكل في الكل فيما يخص فريق كرة القدم.. تعاقدات.. معسكرات وحتى إجازات فضلا عن الأجهزة الطبية بل وصل الأمر إلى مسؤوليته فيما ينشر عن الفريق إعلاميا!!

• شخصيا أرى الهلال هو الأكثر تجهيزا وإعدادا لموسم أتصور أن الهدف الأسمى لزعيم المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الذي يعد مطمع كل الهلاليين!!

• أما الأهلي الذي يقوده رجل بقيمة الأمير خالد بن عبدالله لا يمكن أن يتأثر برحيل لاعب أو استبعاده.. فها هو بالمينو يرحل غير مأسوف عليه بحثا عن رغباته وخلال فترة بسيطة يحضر البديل وبسرعة فائقة.. نفس الحال مع عماد الحوسني الذي رحل في وقت صعب ومع هذا لم يؤثر ذلك على سرعة تجهيز البديل.

مدرسة البرتغالي بيريرا لاشك أنه يملك سيرة ذاتية مميزة أهمها الانضباطية وهي الميزة التي يبدو أنها تحتاج إلى تفعيل وبالذات مع فيكتور وبرونو.

النصر بلاشك قدم دروسا عملية في كيفية الاستقطاب وبالذات في هذا الموسم!!

يحيى الشهري والجيزاوي وهما من اللاعبين الشباب القادرين على خدمة الفريق لسنوات طويلة وقبلهما النجم محمد نور الذي أتصور أن موسمه القادم سيكون مختلفا جدا جدا.. جدا!!

أما الرباعي الأجنبي إيلتون وإيفرتون وباستوس ومحمد حسين سيكون لهم تأثير إيجابي بلاشك خصوصا أن باستوس ومحمد حسين قدما نفسيهما بشكل إيجابي.. فيما ينتظر النصراويون أداء إيجابيا من الثنائي إيلتون وإيفرتون!!

شباب البلطان لاشك أنه يعمل بمنأى عن الإعلام. وبشكل مكثف من خلال التعاون الكبير الواضح بين الإدارة التي يقودها خالد البلطان والجهاز الفني الذي يقوده برودوم!!

هذا التعاون الواضح لم تؤثر عليه الزوبعات التي أثيرت في الإعلام بشأن الخلافات التي ظهرت بين برودم وبعض اللاعبين بل إن ذلك ساهم في ترتيب الوضع والاستغناء عن خدمات ناصر الشمراني لأن في الشباب إدارة مقننة بأن الأمور الفنية هي من اختصاص الجهاز الفني!!

الشباب سيكون أحد الفرق التي ستؤكد استفادتها من أخطاء الموسم الماضي من خلال العمل الاحترافي المنظم!!

ويبقى الاتحاد الوحيد الذي لم يقدم ما يمطمئن به جماهيره.. ديون والتزامات مالية وخلافات داخلية وملاعب غير جاهزة.. يعني بصراحة لا يوجد تنظيم أو حتى إعداد لفريق يبحث عن البطولات يفترض أن يكون في طليعة الفرق تجهيزا وإعدادا وتنظيما.. كان الله في عون كل الاتحاديين!!.

نقلا عن"عكاظ" السعودية