هل يحقق النصر بطولة الدوري؟

عندما نشاهد تعاقدات النصر مع اللاعبين الأجانب والمحليين وبهذه المبالغ الكبيرة يراودك سؤال واحد ألا وهو على ماذا يخطط النصر بالموسم القادم؟* الكل يجمع ان (النجاح والفشل) امر وارد في كرة القدم فقد تعمل بشكل جيد قبل الموسم وتشعر انك تملك فريقا رائعا ومن ثم لا توفق في تحقيق اهدافك.

وقد تعمل كناد بامكانيات اقل بكثير من الاخرين مع لاعبين يملكون طموحا كبيرا وتقدم موسما استثنائيا ولهذا نقول ان البطولات تعتمد اولا على نوعية اللاعبين وليس على اسمائهم.

النصر حاله كحال الأندية الكبيرة الاخرى يرغب في العودة للمنافسة على البطولات من خلال تدعيم الفريق باللاعبين النجوم الذين يرى ان بإمكانهم تحقيق طموحاته وهو حق مشروع له.

خلال السنوات العشر الأخيرة والبطولة الأقوى (الدوري) ظل محتكرا من قبل اندية الهلال والاتحاد والشباب قبل ان يكسر (الفتح) هذا الاحتكار بتحقيق انجاز غير مسبوق.

النصر في ظل هذه التعاقدات الكبيرة هل ستكون (بطولة الدوري) احد اهم اهدافه التي سوف يسعى لتحقيقها أم ان المبالغ التي دفعت هي لبناء فريق قوي ينافس على البطولات مستقبلا.

امر وارد ان يحقق النصر بطولة (الدوري او كأس ولي العهد او كأس الأبطال) فهو ناد كبير وليس بغريب عن البطولات ولكن لو لم يحقق النصر اي بطولة الموسم القادم هل يحق لنا وصف موسمه بالفشل؟.

عندما تملك كفريق (خط دفاع) قويا بامكانك ان تكون منافسا على البطولات والسؤال: هل يملك النصر وبالأسماء الموجودة خط دفاع قويا بامكانه ان يصمد امام الأندية الأخرى عبر موسم كامل؟.

النصر الذي تعاقد مع اكثر من لاعب في خطي الوسط والهجوم واصبح لديه لاعبون مميزون هل اقتنع بأن الموجودين لديه بالدفاع هم الأفضل ام انهم يعتقدون أن خير وسيلة للدفاع الهجوم.

في ظل هذه الكوكبة من النجوم التي وفق النصر بالتعاقد معها ما زالت الجماهير متشوقة لترى كيف سيتعامل مدرب الفريق (كارينهو) مع هؤلاء اللاعبين وهل جميعم سيكونون اساسيين؟!.

مشكلة كبيرة تواجه اي مدرب عندما يملك اكثر من نجم في مركز واحد فإذا كان مثلا لديه المحترف (اتون) ومحمد نور ويحيى الشهري كصناع لعب فهل سيلعب بهم جميعا ام باثنين منهم ام بواحد.

كجماهير محبة لفريقها ولهؤلاء النجوم تشعر ان المسألة ليست صعبة وتجد البعض يقول بامكان كارينهو ان يلعب بنور في المحور او الوسط الايمن ويحيى بالأيسر والتون كصانع لعب وبذلك يشارك الثلاثة واتساءل اين سيلعب باستوس؟.

في كرة القدم الكلام سهل والتنفيذ صعب ولهذا الأنظار ستكون اكثر على كارينهو والمهمة كبيرة ولهذا هو مطالب بتقديم توليفة قوية ومتجانسة واعتقد ان اكثر من اسم كبير سيكون بالاحتياط.

جماهير النصر في الموسم القادم لا تفكر سوى بتحقيق البطولات فالأعذار في نظرهم اصبح ليس لها مكان فالادارة قدمت الكثير وتنتظر من اللاعبين الكثير.

أخيرا ...

نوعية اللاعبين المتواجدين حاليا بالنصر هل هم قادرون على تحقيق البطولات؟ اذا كانت الاجابة (نعم) نحن بالانتظار واذا كانت (لا) فما الحل؟.



نقلا عن "اليوم" السعودية