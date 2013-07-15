أكبر حارس في الدوري البرازيلي يحرز هدفه الـ112

واصل الحارس البرازيلي الشهير روجيريو سيني هوايته المفضلة بإحراز الأهداف من الركلات الثابتة، عندما أحرز هدفا لفريقه ساوباولو من ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء أمام فريق فيتوريا في الدوري البرازيلي أمس الأحد.

وأحرز سيني هدف فريقه الثاني في المباراة التي جمعت فريقه بفريق فيتوريا في الدوري البرازيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، ليرفع رصيده الى 112 هدفا طوال مسيرته الكروية التي لم يلعب فيها سوى لنادي ساوباولو البرازيلي.

ويشتهر صاحب الـ 40 عاما بقدرته الفائقة في إحراز الأهداف من الركلات الثابتة خارج منطقة الجزاء وركلات الجزاء ايضا, وشارك سيني في 16 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي في الفترة ما بين 1997 الى 2006, فيما شارك سيني في 1082 مباراة مع فريق ساوباولو البرازيلي في مختلف البطولات.