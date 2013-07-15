"الفايد" يهدد مالك نادي فولهام الجديد "بقص شاربه"

حذّر المليونير المصري الأصل محمد الفايد، مالك نادي فولهام الإنجليزي السابق، خليفته الباكستاني شاهد خان، الذي اشترى منه ملكية النادي مؤخراً، من الإقدام على إزالة تمثل المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون، والمقام خارج استاد "كرافين كوتيديغ".

وقال الفايد، إنه سيعاقب خان بقص شاربه الكثيف أمام الجميع في حال إزالته للتمثال، الذي لا يحظى وجوده بقبول الكثير من مشجعي فولهام، الذين فوجئوا بقرار نصبه عام 2009 عقب وفاة جاكسون.

وأشار المليونير المصري إلى أن تمثال جاكسون أصبح جزءاً من فولهام، ولا يمكن إزالته أبداً، كما أنه جزء من صفقة البيع، مضيفاً: "إذا ما أقدم خان على إزالة التمثال فإنه سيواجه مشاكل كثيرة، إلى الحد الذي سأضطر لقص شاربه الكثيف".

وبدوره ردّ خان بأنه سيعمل على أخذ آراء جماهير فولهام قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بإزالة التمثال، علماً بأن الآراء تنقسم حيال وجوده، حيث يعتقد كثير من مشجعي النادي اللندني أن وضع التمثال لم يكن قراراً سليماً من الفايد، كون جاكسون لم يزر النادي سوى مرة واحدة فقط.

وكان الفنان الأميركي الشهير يرتبط بعلاقة صداقة متينة مع الفايد، الذي نجح منذ أن اشترى فولهام عام 1997 بتحويله من نادٍ مغمور في الدرجة الثالثة إلى أحد أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، كما بلغ في عهده نهائي الدوري الاوروبي عام 2010، وخسر امام اتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن خان، توصله لاتفاق مع الفايد البالغ من العمر حالياً 84 عاماً، على شراء النادي، وقد ناهزت الصفقة نحو 173 مليون يورو بحسب الصحافة البريطانية، ونالت موافقة إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.