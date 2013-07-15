"دروغبا" لـ"مورينهو": "آسف.. لا أريد اللعب تحت قيادتك"

أحبط المهاجم الإيفواري المخضرم ديديه دروغبا خطة المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو بإعادته من جديد لنادي تشلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضّلاً البقاء في صفوف غلطة سراي التركي.

وقال وكيل أعمال دروغبا في تركيا، سيلان كاليسكان رداً على سعي مدرب تشلسي، إن موكّله سعيد في غلطة سراي ولا نية لديه بمغادرة النادي، وقد أبلغ مورينهو بنفسه بأنه يرفض العرض الذي تقدّم به، رغم تقديره الشديد له ولرغبته في إعادته لملعب "ساتمفورد بريج".

وحاول مورينهو ضم دروغبا رغم بلوغه الـ35 عاماً، رغبة منه على ما يبدو بتكرار الانجازات التي حققها الثنائي خلال الفترة السابقة التي أشرف فيها المدرب البرتغالي على الفريق اللندني، وسطع خلالها نجم المدرب واللاعب، حيث ساهما في التتويج بعدد من البطولات.

وطبقاً لصحيفة "ديلي ميل" فإن أحد الدوافع وراء خطوة مورينهو "الجريئة" هي فشله في التعاقد مع مهاجم قوي، ولاسيما الأوروغوياني ادينسون كافاني لاعب نابولي الإيطالي، والذي بات قريباً من الانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي.

كما أن مساعي "سبيشل وان" في الحصول على خدمات مهاجم مانشستر يونايتد واين روني قوبلت برفض ديفيد مويز مدرب "الشياطين الحمر" التفريط باللاعب، رغم تليمحات الأخير أكثر من مرة بعزمه مغادرة النادي، خصوصاً عقب رحيل السير أليكس فيرغسون.

وخلال الفترة التي أمضاها دروغبا في صفوف تشلسي بين عامي 2004 و2012 توّج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وبلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، كما حصد أربع كؤوس محلية، مسجلاً 157 خلال 341 مباراة لعبها بالقميص الأزرق.