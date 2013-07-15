"فورلان" يحذو حذو بيكهام وكارلوس.. بهدف أولمبي

لفت اللاعب الأوروغواياني ولاعب نادي انترناسيونالي البرازيلي دييوغو فورلان الأنظار اليه بعد تسجيله هدفين؛ ليساعد فريقه في الفوز على فريق فلومينينزي في الدوري البرازيلي بواقع ثلاثة أهداف لهدفين, لكن ما أثار إعجاب الجماهير في تلك المباراة لم يكن تسجيل فورلان لهدفين وإنما إحرازه لهدف أولمبي من ركلة ركنية.

وأرسل اللاعب السابق لأندية مانشستر يونايتد, انتر ميلان, أتليتكو مدريد كرة مقوسة من ركلة ركنية باتجاه مرمى فريق فلومينينزي خدعت لاعبي الفريقين لتستقر في الشباك بعد الخروج الخاطئ من حارس مرمى فريق فلومينيزي.

ويشتهر اللاعب الدولي الأوروغواياني بتسديداته القوية والمتقنة من مسافات بعيدة, لكن يبدو أن حارس مرمى فلومينيزي لم يخطر بباله أن يقوم فورلان بذلك من ركلة ركنية.

وبذلك ينضم النجم صاحب الـ 35 عاما لقائمة أشهر اللاعبين الذين أحرزوا أهدافا من ركلات ركنية مباشرة، ومنهم روبرتو كارلوس ورونالدينهو، بالإضافة إلى الإنجليزي ديفيد بيكهام.