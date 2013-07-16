الإيقاف 14 مباراة للاعب .. بسبب تدخل عنيف "كونغ فو"

قد يكون التدخل القادم أحد أعنف التدخلات في تاريخ الساحرة المستديرة، لأنه أشبه بمقاطع "الكونغ فو" لجيت لي و جاكي شان, لكن صاحب اللقطة ليس أحد لاعبي الكونغ فو, بل هو لاعب برازيلي يدعي سميث وهو لاعب فريق اليانزا يونيفريسيداد البيروفي الذي نجح في الفوز على فريق ديبورتيفو مونيسيبال بنتيجة 1-صفر في دوري الدرجة الثانية البيروفي.

ولعب سيمث 13 دقيقة فقط قبل أن يقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، بعد التدخل العنيف منه ضد أحد لاعبي الفريق المنافس الذي طُرح أرضا.

ويظهر في المقطع سميث وهو يحاول زيادة سرعته للحاق بالكرة قبل خصمه، قبل أن يقوم بركل الكرة تلاها بركلة كونغ فو في وجه الخصم طرحته أرضا على الفور.

وعاقب الاتحاد البيروفي المهاجم البرازيلي سميث بحرمانه من المشاركة في 14 مباراة نتيجة التدخل العنيف والقاسي ضد لاعب ديبورتيفو مونيسيبال البيروفي.