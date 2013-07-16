العروبة السعودي يضم مشاغب الزمالك المصري

ضم نادي العروبة السعودي والصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز السعودي اللاعب الدولي المصري إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك المصري، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الأسبق الزمالك.

ويأتي انتقال اللاعب المصري صاحب الـ 26 عاما بعدما رفض تجديد عقده مع نادي الزمالك المصري؛ بسبب تاخر النادي في تقديم عرض جديد له, ويعتبر إبراهيم صلاح أحد أعمدة خط الوسط الذين يعتمد عليهم المدير الفني الأميركي للمنتخب المصري بوب برادلي.

ونجح نادي العروبة في الظفر بخدمات اللاعب المصري الذي قضى 5 أعوام بين جدران نادي الزمالك المصري، بعد منافسة قوية مع بعض الأندية الخليجية, ليصبح صلاح ثالث لاعب أجنبي في قائمة نادي العروبة بعد اللاعب الأردني عبدالله ذيب واللاعب التونسي العربي.