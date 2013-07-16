الكرة "تتوغل" في المرمى.. والحكم لا يحتسب الهدف

طغت السخونة على الدوري الأوكراني لكرة القدم منذ الجولة الأولى، بعدما شهدت مباراة ميتاليست خاركييف وميتالورغ دونيتسك، حادثاً مثيراً للجدل، إذ تغاضى الحكم عن احتساب هدف للأول، رغم أن الكرة تجاوزت خط المرمى لأكثر من متر كامل.

الدقيقة الأولى من الشوط الثاني كانت على موعد مع اللقطة الغريبة، حينما صوب أحد لاعبي خاركييف الكرة من خارج منطقة الجزاء نحو مرمى دونتسيك فارتطمت الكرة بالقائم، ثم تدحرجت داخل المرمى، قبل أن تأخذ طريقها بشكل غريب إلى الخارج، ويكمل الحارس إبعادها.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية للقطة أن الكرة اجتازت خط المرمى لمسافة طويلة، دون أن يلحظ الحكم أو مساعده ذلك، لينتهي الأمر باحتساب ركلة ركنية لوصيف الموسم الماضي، وسط دعوات متصاعدة في هذا البلد الأوروبي لتطبيق تقنية خط المرمى في مباريات الدوري المحلي.

وساهم هدف أحرزه ماركو ديفيتش لمصلحة خاركييف في الدقيقة 77 في إنقاذ حكم المباراة من هجوم حاد كان سيتعرض له من أنصار الفريق الذي دفع خلال الموسم الماضي غالياً ثمن الأخطاء التحكيمية التي حرمته من التتويج بلقب الدوري لمصلحة غريمه شاختار دونيتسيك.

