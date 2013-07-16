جماهير أتليتكو مدريد .."تقتحم" الملعب لمصافحة "فيا"

شهد التقديم الرسمي للاعب أتليتكو مدريد الجديد ديفيد فيا، والمنتقل حديثا من نادي برشلونة الإسباني، اقتحام جماهير "الروخيبلانكو" لمعلب فيسينتي كالديرون للاقتراب من لاعبهم الجديد الذين يرون فيه الخليفة المنتظر للاعب الكولومبي السابق للفريق راداميل فالكاو والمنتقل حديثا الى موناكو الفرنسي.

واحتشد 10 آلاف مشجع لنادي العاصمة الإسبانية مدريد لمشاهدة نجمهم الجديد الذي تعهد بتقديم كل ما يملك للفريق، وذلك في تصريحات مقتضبة أثناء تقديمه إذ قال لاعب برشلونة السابق: "بالنسبة لي هو فخر كبير ارتداء هذا القميص واللعب في هذا الملعب, والانتماء لعائلة أتليتكو مدريد, سأبذل كل ما في وسعي لخدمة هذا القميص وهذا الشعار".

وبهذه الكلمات أثار "فيا" حماس الجماهير المحتشدة التي رفضت مشاهدته عن بعد، اذ اقتحمت الجماهير الملعب الذي يحميه عدد قليل من رجال الأمن لمصافحة اللاعب الاسباني, وجاء رد "فيا" ايجابيا مع الجماهير قبل أن يخرج "فيا" من الملعب الى غرف خلع الملابس حفاظا على سلامته.

واستعان رجال الأمن بالشرطة الإسبانية لإرجاع الأمور إلى نصابها مرة أخرى وإخراج الجماهير من الملعب وإعادتهم الى المدرجات مرة أخرى.

يذكر أن "فيا" انتقل منذ أيام من نادي برشلونة الإسباني الى اتليتكو مدريد الإسباني مقابل 5,1 مليون يورو.