حارس مرمى يرتكب خطأ كارثياً.. ومهاجم يرد عليه بفضيحة

ارتكب حارس مرمي منتخب هايتي فراندي مونتريفيل خطأ كارثيا في مباراة منتخبه الهايتي أمام منتخب السلفادور، في إطار دور المجموعات من بطولة الكونكاكاف (الكأس الذهبية) والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية, لكن الأغرب كان رد فعل مهاجم المنتخب السلفادوري رودولفو زالايا.

إذ خرج فراندي مونتريفيل حارس مرمي منتخب تاهيتي خارج منطقة جزائه للقيام بدور الليبرو لتشتيت كرة ساقطة خلف خط دفاعه إلا أن خروجه لم يكن موفقا، فلم يستطع فراندي ركل الكرة لينقض مهاجم المنتخب السلفادوري رودوافو زالايا على الكرة، مستغلا سرعته ليلحق بالكرة إلا أن زالايا رد على فراندي بخطأ أكثر كارثية بعدما سدد رودولفو الكرة في القائم الأيسر للمرمى الخالي من حارسه.!.

ويذكر أن المباراة بين المنتخبين انتهت بفوز المنتخب السلفادوري بهدف وحيد أحرزه صاحب الكارثة رودولفو زالايا من متابعة لركلة جزاء مهدرة أضاعها هو بنفسه.

