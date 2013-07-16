حكام سعوديون "يضبطون" الدوري الصيني

يقولون اطلبوا العلم ولو في الصين، ولكن هذه الأيام التي تشهد فورة صينية على جميع الأصعدة اضطرتهم للبحث عن الخبرات الخارجية، والتي كان آخرها طلبهم الاستعانة بالحكمين السعودين مرعي العواجي وفهد المرداسي لإدارة بعض المباريات الهامة في دوري المحترفين الصيني لكرة القدم.



العواجي قال لـ"العربية" عن هذا الاختيار: "دعانا الاتحاد الصيني لكرة القدم عن طريق الاتحاد السعودي، وذهب قبل أكثر من شهر الزميل وأدار مباراتين، وأنا سأذهب في منتصف رمضان مع زميلي فهد المرداسي".



وعن عدم ثقة السعوديين بحكام كرة القدم لديهم يقول العواجي: "في الفترة الأخيرة شاهد الكثيرون الأخطاء التي يقع فيها الحكام الأجانب أثناء إدارتهم للمباريات في السعودية، وعلى مستوى العالم من الطبيعي أن يكون الحكام المحليون غير مرغوبين كثيرا، وذلك لربما لمواقف مختلفة مع الفرق أو ضدها".



ويضيف العواجي "نستفيد كثيرا من إدارة المباريات خارج البلاد، إذ أنها تساعد في اكتساب خبرات جديدة ربما لا يمكن الحصول عليها إذا استمر الحكم في إدارة المباريات محليا".



يذكر أن العواجي سبق أن أدار مباريات في مصر والأردن وبولندا وأيضا نهائي دوري أبطال الخليج في نسخته الأخيرة، وكسر حاجزا كبيرا ليصبح أول حكم سعودي يدير نهائيا محليا منذ أكثر من عشرة أعوام، ليزيل بنجاحه في تلك المباراة وهم عدم الثقة بالحكم المحلي، بينما يأتي كذلك من ضمن حكام النخبة الآسيوية ما يعطي ثقة كبيرة بمستقبل مشرق للحكام السعوديين، فيما يواصل مرعي العواجي ورفاقه التدرب لأجل التحضير للموسم المقبل قبل انطلاقته بما يقارب شهرا ونصفا، ، في الوقت الذي ينتظر الجميع تألق قاضي الملاعب السعودي في مهمته الصينية.