خسر فريقه مباراة ودية.. فعاقب لاعبيه برفع الأثقال

قرر المدير الفني التشيلي لمانشستر سيتي مانويل بيليغرني معاقبة لاعبي فريقه بطريقة قاسية بعد خسارتهم في أولى مبارياتهم الودية في فترة إعداد الموسم المقبل أمام فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي.



وقالت تقارير صحافية إنجليزية إن الطريقة القاسية تمثلت في تخصيص حصة تدريبية شاقة من أجل رفع الأثقال، حيث فرض على لاعبيه رفع الأثقال عقوبة منه لهم على الخسارة والأداء الباهت الذي ظهروا به في المباراة التي انتهت بهدفين نظيفين للفريق الإفريقي.



ولم يقدم مانشستر سيتي الأداء المأمول منه في المباراة التي جرت، الأحد الماضي، في مدينة بريتوريا، ضمن الجولة التي يقوم بها الفريق الانجليزي ضمن استعداداته للموسم الجديد.



وفرض بيليغريني نظاما تدريبا صارما مع لاعبيه منذ مجيئه، حيث التقطت كاميرات المصورين لاعبي السيتي في جدية شديدة في التدريبات خصوصا تلك البدنية منها.



بدوره، قال المدير الفني لمانشستر سيتي إنه يركز بشكل خاص في البداية على اللياقة البدنية، لأنه يريد أن يصل بمعدل اللياقة البدنية لكل لاعب إلى أقصاها قبل بداية الموسم الجديد لعلمه بأن مباريات أول الموسم حاسمة بالنسبة لعمله.



وأكد بيليغريني أنه ليس قلقا على فريقه بعد الخسارة أمام الفريق الإفريقي لأن النتيجة ليست مهمة، موضحا أن المهم بالنسبة له اللياقة البدنية التي بدت وكأنها لم تكن كاملة بالحد المطلوب للاعبين.



وأشار إلى أنه سيعمل على المزيد من التدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية لجميع اللاعبين، ومن ثم البدء بتطبيق أسلوبه وفكره التدريبي في الفريق.



