المنشطات توقف حارس الاتحاد الخيبري عامين

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات رسمياً قرارا بإيقاف حارس مرمى كرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي فواز الخيبري لمدة عامين، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات وجاءت العينة التي أخذت منه في مباراة فريقه أمام الفتح الموسم الماضي إيجابية .



واستندت اللجنة في قرارها الصادر، اليوم الاثنين، إلى النتائج الواردة من المختبر الدولي بسويسرا.



وأوضحت اللجنة أنها عقدت جلسة لاستماع أقوال اللاعب وفتح العينة B والتي قام اللاعب بطلب تحليلها حيث جاءت متطابقة لنتيجة تحليل العينة A.



إلى ذلك أحالت اللجنة جميع مستندات القضية إلى اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات والتي بدورها قامت بإصدار قرارها الذي يقضي بإيقاف اللاعب عامين عن المنافسات الداخلية والخارجية اعتبارا من 15/6/2013.