فابريغاس سينتقل لمانشستر يوناتيد .. "بشرط واحد"

قالت صحيفة إنجليزية إن الدولي الإسباني سيسك فابريغاس سوف يوافق على الانتقال لصفوف مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي بشرط واحد، وذلك في أول رد فعل له على عرض النادي الإنجليزي لضمه.



وكشفت صحيفة "الصن" الانجليزية نقلا عن مصدر مقرب من فابريغاس أن شرطه يتمثل في موافقة ناديه برشلونة الاسباني على بيعه.

وأضافت أن برشلونة قد يوافق، خصوصا وان خط وسطه مزدحم باللاعبين في الموسم المقبل، وفي نفس الوقت فإن فابريغاس يريد اللعب بشكل منتظم ليكون جاهزا مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل.



وكان المدير الفني لمانشستر يوناتيد ديفيد مويس قد صرح بأنه يريد ضم فابريغاس، خصوصا بعد فشل صفقة ضم الكانتارا الذي توجه صوب بايرن ميونيخ.

وقالت تقارير صحافية إسبانية وإنجليزية إن بطل الدوري الإنجليزي تقدم بعرض رسمي بقيمة (30) مليون يورو لضم فابريغاس الذي سبق وأن لعب في الدوري الانجليزي رفقة أرسنال اللندني.



وسبق أن صرح فابريغاس بأنه سعيد في برشلونة الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي والكأس المحلية في الموسم الذي سبقه وكأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2011.



يذكر أن برشلونة لم يحسم أمره بشأن فابريغاس خصوصا أن اللاعب غير راض عن دوره في النادي الكتالوني بسبب اكتفائه بلعب دور ثانوي في ظل وجود تشافي هرنانديز.