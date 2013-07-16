مُشجع "نصراوي" يُهدد زوجة "هلالي" بالقتل

أثارت "تغريدة" أطلقها مشجع لنادي النصر السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، موجة غضب واسعة في الشارع الرياضي السعودي، حيث هدّد المشجع النصراوي "خالد القحطاني" زوجة الوافد الجديد إلى صفوف الهلال، البرازيلي تياغو نيفيز.



وفي تصرف يندى له جبين الروح الرياضية، أقدم المشجع النصراوي، خالد القحطاني، على تهديد "مارسيللا دي بياز" زوجة اللاعب البرازيلي، المنضم حديثاً إلى صفوف زعيم الكرة السعودية، تياغو نيفيز، بالقتل، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأصبحت هذه التغريدة بمثابة الشغل الشاغل لدى الشارع الرياضي السعودي على مدار اليوم الماضي، حيث تناقل عدد كبير من المشجعين عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" و "تويتر" موجة من التعليقات الغاضبة على المشجع النصراوي.



ولم تمر هذه اللقطة مرور الكرام على مسؤولي نادي الهلال، إذ دعت حالة الغضب الشديد التي سيطرت على جمهور الكرة السعودية بشكل عام، وجمهور نادي الهلال على وجه الخصوص، مسؤولي الهلال للتحرك سريعاً لوقف هذه المهزلة، كما وصفها مغردون.



وقال المستشار القانوني بنادي الهلال، محمد السهلي، بأن النادي قد بدأ فعلياً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشجع النصراوي "خالد القحطاني"، على خلفية تهديده لزوجة اللاعب الهلالي.



وأكّد "السهلي" في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنّ هذا الأمر قد تجاوز حدود التعصب الرياضي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ النادي قد بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشجع.



وسيحذو نادي العاصمة السعودية حذو غريمه التقليدي "النصر" الذي سبق وأن لاحق - قضائياً - مغرداً هدّد لاعب النصر، البرازيلي إيلتون رودريغز، بالقتل حال حضوره إلى المملكة.



ومن المتوقع أن تُتخذ بحق المشجع النصراوي عقوبات صارمة، وذلك وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية.

