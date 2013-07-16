نواف بن فيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم بـالتزكية

استمر الأمير نواف بن فيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم لفترة مقبلة بالتزكية؛ وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد في محافظة جدة بالسعودية.



كما تم انتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث تم انتخاب كل من غانم الغانم من الإمارات, ومبارك المصعب من الكويت, ومحمود الرابعة من لبنان, وناجح حمود من العراق, ومحمد روراوه من الجزائر, وهاني ابوريده من مصر, وعلي الفهري من المغرب, ومعتصب جعفر من السودان.

وعقب نهاية اجتماعات الجمعية العمومية أعرب الأمير نواف بن فيصل عن شكره لأعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم بدعمه للاستمرار في خدمة الاتحاد, مهنئاً جميع الأعضاء الذين انضمّوا للجنة التنفيذية من آسيا وافريقيا , سائلاً الله تعالى أن تكون مناشط الاتحاد العربي لكرة القدم فيها الخير والبركة لما يعود فيها بالنفع على كرة القدم العربية.

وقال: "الأمر الثاني الذي يهمني ويعني لي الكثير وكما يعرف الجميع ما يتعرض له إخواننا في فلسطين من عدم تعاون من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الرياضيين الفلسطينيين, وبعثنا خلال الفترة الماضية خطاباً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر وتجاوب مع الخطاب مشكوراً ", منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المكلفة بمقابلة رئيس "فيفا" بخصوص ما يتعرض له الشباب والرياضيون في فلسطين من ممارسات تعسفية من قبل سلطات الاحتلال، وتكللت ولله الحمد بالنجاح مشيدا بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للإتحاد الدولي في تأكيد الحق الفلسطيني .

وأضاف رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: "لاشك أن هناك قرارات أعطيت لقوات الاحتلال لعدم تمكين الرياضيين الفلسطينيين من ممارسة الرياضة، خاصةً بالشكل الذي يتفق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية لكرة القدم, والحقيقة ولأول مرة في حال عدم تراجع إسرائيل عن هذه الخطوات يمكن أن تتخذ ضدها عقوبات من "فيفا" تصل إلى تعليق عضويتها في الفيفا".

وأكد الأمير نواف بن فيصل أن هناك اتفاقا عربيا كاملا لدعم فلسطين؛ لاستضافة الكونجرس للجمعية العامة للاتحاد الدولي القادم بفلسطين لتعزيز مكانة فلسطين.

