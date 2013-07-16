"إبراهيموفيتش" سيرحل .. و"ريال مدريد" الأقرب لضمه

كشفت صحيفة "أفتون بلادت" السويدية، عن نية مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الرحيل عن صفوف فريقه الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على خلفية توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني الجديد للفريق لوران بلان.



وأشارت الصحيفة السويدية إلى أنّ زلاتان إبراهيموفيتش (31 عاماً) قد قرّر ترك الفريق الباريسي خلال الفترة الحالية، على الرغم من النجاح الباهر الذي حققه رفقة فريقه العام الماضي.



وعزت "أفتون بلادت" هذا القرار المفاجئ لـ"هداف النسخة الماضية من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم" إلى توتّر العلاقات بينه وبين المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، لوران بلان، في الآونة الأخيرة، إضافة إلى رغبة صديقة اللاعب السويدي، هيلينا سيغر، بالرحيل عن عاصمة الأنوار؛ بسبب عدم ارتياحه لنمط الحياة في العاصمة الفرنسية.



وضاعفت الصحيفة حدة الغموض التي تكتنف مصير المهاجم السويدي، لاسيما في ظل التصريحات التي أطلقها رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لاورينتيس، والتي ألمح فيها بقوة إلى إمكانية رحيل زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد اقتراب النادي الفرنسي من الحصول على خدمات مهاجم الفريق الإيطالي، الأوروغوياني إدينسون كافاني.



ولم تكشف الصحيفة السويدية عن الوجهة القادمة لمهاجم باريس سان جيرمان، لكنها رجحت انضمام اللاعب إلى صفوف نادي ريال مدريد، وصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأكّدت الصحيفة بأنّ "إبرا" ، الذي يرتبط بعقد حتى يونيو من العام 2015، قد أبدى استعداده التام لخفض راتبه الكبير (14 مليون يورو سنوياً)، في سبيل الانتقال إلى صفوف نادي العاصمة الإسبانية، لافتة إلى أنّ اللاعب السويدي ينتظر وصول عرض رسمي من جانب الفريق الملكي.



وذكّرت "أفتون بلادت" بأنّ المدير الفني الجديد للميرنغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سيجد ضالته في المهاجم السويدي الذي تألق بشكل لافت عندما أشرف عليه الموسم الماضي؛ وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجم الفريق الإسباني، الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي اقترب رويداً رويداً من الانتقال إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.



وفي حال لم ينتقل "إبرا" إلى صفوف "اللوس بلانكوس"، فإن سيتجه حتماً إلى الملاعب الإنجليزية، وبالتحديد إلى فريق مانشستر سيتي، حيث دخلت إدارة "السيتيزن" في مفاوضات جادة مع المهاجم السويدي، رغبة منها بالظفر بخدماته.



ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية، تصريحاً للمدير الفني الجديد للفريق السماوي، التشيلي مانويل بيليغريني، أعرب فيه عن رغبته في ضم اللاعب السويدي إلى صفوف فريقه من أجل تعزيز هجوم الفريق الموسم المقبل.

