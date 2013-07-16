"كاف" يؤجل لقاء الأهلي والزمالك 48 ساعة

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 48 ساعة على الأقل، بعد أن كان مقرراً إقامتها الأحد المقبل.



وجاء قرار الاتحاد الافريقي بتأجيل المباراة لأسباب تسويقية حسب مصادر داخل لجنة المسابقات بالاتحاد القاري, وهي خاصة بالنقل التلفزيوني وحقوق البث وحجز القمر الصناعي وإعلانات الملعب والمؤتمر الصحافي، وذلك في أعقاب قرار وزارة الداخلية بنقل المباراة إلى ملعب الجونة بمحافظة البحر الأحمر وتغيير موعدها لتقام فى الرابعة والنصف عصراً قبل الإفطار، حيث كان مقرراً لها أن تقام بملعب برج العرب فى محافظة الاسكندرية في العاشرة مساءً عقب الافطار.



هذا وينتظر أن يخطر الاتحاد الافريقي الناديين رسميا، مساء اليوم الثلاثاء، بالموعد الجديد للمباراة.

