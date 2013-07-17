تراجع الحضور الجماهيري يهدد الدوري السعودي

تأمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن يشهد الموسم المقبل تحسنا في مستوى الحضور الجماهيري، الذي شهد في الموسم الماضي تراجعا كبير يهدد مستقبل الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، بعد أن ظل معدل الحضور الجماهيري لثلاث سنوات ماضية دون معدل الحضور الجماهيري الذي يحدده الاتحاد الآسيوي بمتوسط 5.000 متفرج للمباراة الواحدة.. وظل المعدل في الموسم الماضي وما قبله يتراوح مابين 4.373 متفرجا و3.544 متفرجا فقط.



وسجل الحضور في الموسم الماضي أسوأ الأرقام في السنوات الأربع الماضية والتي بدأ فيها إعلان حضور المباريات بشكل رسمي.



وتنوي رابطة الدوري إغراء الجماهير بالحضور من خلال برامج جديدة تشمل هدايا للجماهير وتسهيلات في شراء التذاكر التي سيتكون عن طريق الإنترنت ورفع مستوى الخدمات في الملاعب.. وهي أمور كانت تنفر الجماهير من الحضور للملاعب.





تراجع كبير



بلغ عدد الحضور الجماهيري للمباريات في الدوري الموسم الماضي 644.922 مشجعا للمباريات الـ182 بمتوسط 14.14% فقط من طاقة الملاعب الاستيعابية و بمتوسط حضور 3544 مشجعا في المباراة الواحدة .. وهي نسبة تقل كثيرا عن الحضور في الموسمين 2012 و2011 التي كانت أكثر.. ففي موسم 2011 بلغ الحضور الجماهيري للمباريات في الدوري 756.162 مشجعا (نسبة 20.35% من طاقة الملاعب) ومتوسط حضو 4.204 مشجعا للمباراة الواحدة.. وارتفعت الأرقام في موسم 2012 لتصل لـ796.158 مشجعا (نسبة 21.84%) ومتوسط حضور 4.374 مشجعا للمباراة الواحدة.. وفي وقت توقع الكثيرون تحسن الأرقام هوت أكثر في الموسم الماضي.



وكانت أكثر المباريات حضورا في الموسم الماضي مباراة الأهلي مع الاتحاد التي حضرها 28.188 مشجعا تليها مباراة الاتحاد مع الهلال التي حضرها 25.026 مشجعا تليها مباراة الاتحاد مع الأهلي (الدور الثاني) بحضور 22.993 مشجعا.. في وقت كانت مباراة الاتفاق مع الهلال الأكثر حضورا في موسم 2011 بجمهور بلغ 21.174 مشجعا.. ومباراة الهلال مع الأهلي الأكثر جماهيرا في موسم 2012 بعدد 22.996 مشجعا.





الاتحاد والهلال الأكثر



على الرغم من تراجع مستوى الاتحاد في الدوري الموسم الماضي إلا أنه انتزع الأكثرية الجماهيريه من الهلال التي سيطر عليها في الموسمين السابقين له.. وسيطر الاتحاد على الأفضلية بفضل المباريات التي لعبت على ملعبه متفوقا على الهلال الذي كان الأكثر جماهيريا في المباريات التي لعبت في خارج ملعبه.. وحقق الاتحاد الأفضلية بحضور بلغ 197.464 مشجعا (بمتوسط 8.914 مشجعا للمباراة الواحدة) فيما حل الهلال ثانيا بـ179.619 مشجعا والأهلي ثالثا بـ189.413 مشجعا.. فيما جاء النصر رابعا والفتح خامسا.



وكان الهلال الأكثر حضورا في الموسمين السابقين.. ففي موسم 2011 حضر لمبارياته 236.168 مشجعا (متوسط 9.083 مشجعا للمباراة الواحدة) وفي موسم 2012 حضر لمباريات الهلال 254.778 مشجعا (بمتوسط 9.799 مشجعا للمباراة الواحدة).



وتفوق الاتحاد على الهلال في الموسم الماضي مستفيدا من الحضور الجماهيري الكبير لجماهيره على ملعبه والذين تجاوزا 115.892 مشجعا بمتسوط 8.914 مشجعا للمباراة الواحدة.. فيما كان الهلال الأكثر حضورا خارج ملعبه بجمهور بلغ 102.819 ومتوسط 7.909 مشجعا للمباراة الواحدة.



وكان الأهلي الأكثر حضورا على ملعبه في موسم 2012 والهلال خارج ملعبه.. اما في عام 2011 فكان الهلال الأكثر حضورا على ملعبه وخارج ملعبه.



الأهلي الأفضل في المتوسط



وبإحصائية تشمل السنوات الثلاث شهدت ملاعب الدوري السعودي للمحترفين في (546) مباراة حضرها مليونان و206 آلاف و242 مشجعا في جميع الملاعب بمعدل (4041) متفرجا لكل مباراة وهو معدل يقل عن المعدل المطلوب آسيويا والمحدد بـ5000 مشجع لكل مباراة في المتوسط.



وجاء جمهور أهلي جدة الأكثر فعالية بعد أن حضر مبارياته على ملعبه 336.658 مشجعا وحل ثانيا فريق الاتحاد الذي حضر مبارياته على ملعبه 305.322 وجمهور نادي الهلال ثالثاً بـ 287.479 مشجعا.



ورغم أن ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة أغلق في منتصف الموسم الماضي لتوسعة مدرجاته إلا انه مازال محافظا بأكثر معدلات الحضور الجماهيري ، بإجمالي 8495 مشجعا لكل مباراة.