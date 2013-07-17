ثلاثة أندية تتقاسم مليوني يورو بسبب انتقال كافاني

ستتقاسم ثلاثة اندية اوروغويانية، بينها اثنان هاويان، مليوني يورو في اطار صفقة انتقال المهاجم الدولي ادينسون كافاني من نابولي الايطالي الى باريس سان جيرمان الفرنسي.



كافاني (26 عاما)، الذي اصبح رابع اغلى لاعب في التاريخ بعد انتقاله مقابل 64 مليون يورو، استهل مشواره الكروي مع فريقي سالتو اوروغواي وفيرّو كارّيل في مسقط رأسه سالتو على الحدود الارجنتينية.



وشرح كارلو لوبيز احد مسؤولي نادي فيرّو كارّيل حيث لعب كافاني خلال مراهقته: "بالنسبة لكثيرين منا هذه مفاجأة ضخمة ان نرى المكانة التي وصل اليها. كان لاعبا متميزا عن الاخرين، لكن لم نتصور ان يصل الى هذا المستوى".



وتابع لوبيز لوكالة "فرانس برس": "سيكون المال مرحبا به هنا"، مشيرا الى اعمال بناء قاعة للالعاب الرياضية.



وستكون الاموال المخصصة الى الاندية المكوّنة في سالتو، حيث وصل كافاني بعمر الثالثة عشرة، في اطار التعويضات على التدريب وضمن آلية التضامن لكل انتقال، وستستخدم في تمويل اعمال بناء مجمع رياضي.



وترك كافاني سالتو للانضمام الى دانوبيو في العاصمة مونتيفيدو، ثم استهل مشواره في الدرجة الاولى عام 2006 بعمر التاسعة عشرة.

وقال ليونارد غويكوتشيا نائب رئيس دانوبيو: "هذا نبأ جيد لنادينا، لان الـ800 الف يورو المنتطرة ستغطي ميزانية اربعة اشهر في النادي".



وغادر كافاني الاوروغواي عام 2007 نحو باليرمو الايطالي (2007-2010) ثم حمل الوان نابولي حتى الموسم المنصرم حيث احرز لقب هداف الدوري، قبل انتقاله الى سان جيرمان امس الاربعاء.

