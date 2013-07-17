رئيس الاتفاق: النصر لم يسدد.. وأمهلناه إلى الغد

أكد رئيس الاتفاق عبد العزيز الدوسري لـ"العربية.نت" أن إدارة النصر لم تسدد المبلغ المتبقي من انتقال لاعبه يحيى الشهري، مشيراً إلى أنهم أمهلوا النصراويين الى يوم الغد لإيداع مبلغ الـ"10" ملايين وهي حصة النادي.

وتنوي إدارة الاتفاق إلغاء صفقة الشهري في حال تأخر النصر عن تسديد الملايين العشرة، اليوم الأربعاء، بحسب ما تنص عليه الاتفاقية التي وقعها الدوسري مع رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي.. وقال أمين صندوق نادي الاتفاق وعضو مجلس ادارته عدنان المعيبد أنهم ينتظرون إيداع المتبقي من قيمة الصفقة بعد أن انتهت المهلة التي منحوها للنصر يوم الاثنين.. وأكد للعربية.نت أن الاتفاقيه تنص على أن يتم إلغاء انتقال اللاعب ويعود الى ناديه إن لم يسدد النصر المتبقي من الصفقة.. وكان الاتفاق استلم ثلاثة ملايين فقط من أصل 13 مليون هي حصته من الصفقة التي تجاوزت في الإجمالي 52 مليون ريال بما فيها حصة اللاعب والوسطاء.



من جانب آخر وقع الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس نادي النصر أمس الاثنين عقداً احترافيا مع اللاعب ربيع سفياني لمدة 3 سنوات.

وأبدى سفياني سعادته بالتوقيع للنصر.. وقال بعد التوقيع: "النصر ناد كبير وكل لاعب يتمنى أن يرتدي شعاره وأن يلعب أمام جماهيره الوفية.



وكان سفياني ساهم مع الفتح في تحقيق لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي، ولكنه لم يرغب في الاستمرار مع بطل الدوري.. ورفض حتى مناقشة عقد التجديد مع الفتح.. وكان المهاجم الذي سجل 5 أهداف في 18 مباراة لعبها في الدوري الماضي انتقل للفتح من الهلال.



وسيكمل سفياني الستة أشهر المقبلة مع بطل الدوري.. ولم يتقدم النصر حتى الآن بأي مخاطبات للفتح لشراء ما تبقى من عقده.. وأكد مدير الاحتراف في الفتح خالد السعود أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي طلب من قبل النصر بشأن التنازل عن المدة المتبقية من عقد سفياني.. وقال: "لم نتلق أي اتصال أو خطاب رسمي بشأن ربيع سفياني.. ونحن الآن نركز فقط على تجهيز فريقنا للموسم المقبل".