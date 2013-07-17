فيتنامي يركض "7 كلم" خلف حافلة أرسنال الإنجليزي

أقدم مشجع فيتنامي عاشق لنادي أرسنال الإنجليزي على القيام بخطوة غريبة ومدهشة في آن واحد، حين قام بالركض لمسافة تزيد عن الخمسة أميال "7كيلومتر" بجوار حافلة فريق أرسنال الذي حط أمس في فيتنام ضمن جولته الاعدادية للموسم الجديد.



ولاحظ لاعبو أرسنال أثناء تواجدهم في الحافلة شخصا يركض بجوار الحافلة تارة، ويركب مع أحد الأشخاص بدراجة بخارية تارة أخرى، الأمر الذي راعى انتبهاههم بشكل كبير.



وقدرت المسافة التي ركضها الفيتنامي المتيم بأكثر من خمسة أميال دون توقف، قبل أن يُجبر لأعبي أرسنال سائق الحافلة على الوقوف وإعطاء الفرصة لهذا المشجع للصعود للحافلة وتحقيق أمنيته بتحية ومصافحة لاعبي أرسنال.



وتحصل المشجع الفيتنامي على تكريم لاعبي أرسنال ومدربهم آرسين فينغر، حيث نجح في التقاط صور مع جميع لاعبي الفريق، كما حصل على توقيعاتهم الشخصية كل على حدة وفي مقدمتهم المدرب فينغر.



وكان أرسنال قد وصل فجر أمس الى هانوي عاصمة فيتنام، ليكون أول فريق انجليزي يزور هذا البلد الآسيوي الذي يملك أرسنال آلاف المشجعين فيه.



واحتشد الآلاف من المشجعين الفيتناميين لتحية أرسنال منذ وصولهم للمطار وحتى دخولهم ملعب التدريبات، قبل أن يتم منح لاعبي أرسنال القبعة الفيتنامية التقليدية وباقات زهور اللوتس.



يذكر أن أرسنال سيمكث في فيتنام ثلاثة أيام يلتقي خلالها منتخب البلاد، قبل أن ينتقل لليابان في اطار جولته الآسيوية التي بدأت في إندونيسيا واستهلها بفوز ساحق على نجوم الدوري الاندونيسي بسباعية نظيفة.

