مدرب النصر: لم أفقد حماستي

كشف المدير الفني لنادي النصر الأوروغوياني كارينيو عن نية ناديه إقامة معسكر في تركيا خلال الفترة المقبلة، وخوض عدد من المباريات الودية هناك، نافياً في تصريحات بثتها قناة "العربية" أن يكون فريقه متأخراً في إقامة المباريات الاستعدادية للموسم المقبل. وقال: "الآن نحن نلعب مناورات بين مجموعة اللاعبين، وسنخوض ودية أمام المنتخب السعودي الأولمبي، وسنشارك في دورة ودية في الإمارات، وقد نكمل استعداداتنا للموسم الجديد في تركيا، وهذا أمر مهم جداً قبل بداية الموسم الجديد".

وأشارت أنباء في فترة سابقة إلى أن تأخر كارينيو في القدوم إلى الرياض عائد إلى وجود مستحقات مالية لديه معلقة من الموسم الماضي، الأمر الذي نفاه قائلاً "الحديث عن مستحقاتي أمر خاص بي وشخصي جداً، وأعتقد أنه علي الإجابة فقط عما يخص أمور كرة القدم في الفريق النصراوي فقط".

وأشار الأوروغوياني الذي يقضي مع "العالمي" موسمه الثاني إلى أن الموسم الحالي يختلف عن سابقه، مضيفاً "هذا الموسم يختلف عن السابق، لأني أبدأ مع النصر منذ بدايته، عكس الموسم الماضي الذي استلمت فيه الفريق خلال المنتصف، وهذا إيجابي، لأني أعرف اللاعبين جيداً"، فيما يعتقد أنه ليس من الضروري أن تبدأ مع الفريق منذ بداية الموسم لتظهر بشكل جيد كما حصل مع سلفه الكولمبي ماتورانا، "هذه ليست قاعدة، هناك مدربون يبدأون بشكل جيد وينهون الموسم بشكل سيئ، وهناك العكس، وهذا يحصل مع المدربين، وليس شرطاً أن ما حدث مع ماتورانا والنصر في الموسم الماضي أن يتكرر معي في هذا الموسم".

وقلل كارينيو من الأحاديث التي دارت حول عدم حماسته مع الفريق، والتي استشهدت بمنحه اللاعبين يومي راحة خلال فترة قصيرة منذ بداية إشرافه على الفريق هذا الموسم، وقال: "هذا الأمر ليس دليلاً على نقص حماستي أبداً، هذه طريقتي في التدريب منذ أربع عشرة سنة لي في هذا المجال، ولا علاقة لهذا الأمر بحماستي أو غيرها".

مدرب النصر امتدح عمل الإدارة في الفترة السابقة، مشيداً بلاعبيه الذين انضموا إلى كتيبة الفريق "حتى هذه اللحظة، أنا سعيد جداً بالعمل مع هؤلاء اللاعبين وهذه الإدارة، وأرى أنهم مجموعة متميزة جداً، وستتضح الفائدة الفنية للاعبين الجدد والسابقين في الفريق خلال منافسات الموسم على أرض اللاعبين".