مورينهو: الدوري الأوروبي ليس طموحا لفريقي

اعتبر المدير الفني لتشلسي الانجليزي جوزيه مورينهو أن تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي ليس طموحا له ولفريقه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن فوزه به سيشعره بخيبة أمل كبيرة.



وقال مورينهو في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية إنه لا يريد اللعب في الدوري الأوروبي، ولا يريد في نفس الوقت أن يشعر لاعبوه بأن تلك البطولة هي بطولة الفريق.



وتأتي تصريحات مورينهو بعد شهرين تقريبا من تتويج تشلسي بلقب الدوري الاوروبي رفقة المدرب الاسباني السابق رافائيل بينتيز، حيث شارك تشلسي في هذه البطولة بعد خروجه من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا وأكمل مسيرته في الدوري الاوربي، وتوج بلقبه على حساب بنفيكا البرتغالي.



وأشار مورينهو أن شعاره الأول هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو الأولوية الأولى له في فترته التدريبية الثانية مع تشلسي، مؤكدا أن تلك البطولة هي الوحيدة التي ينبغي للاعبيه خوضها وبذل أقصى جهد فيها.



وتوج مورينهو كمدرب مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا الأولى مع بورتو البرتغالي عام 2004، والثانية مع إنتر ميلان الايطالي عام 2010.



وأوضح المدير الفني لتشلسي الذي سبق أن توج مع تشلسي أيضا بلقبين في الدوري الانجليزي، بـأن الأخير سيكون هاما بالنسبة له للتتويج به مجددا.



يذكر أن مورينهو يقود حاليا تشلسي في جولة استعدادية للموسم الجديد في قارة آسيا تقوده لخوض مباريات في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

