الخليفي: سأشتري ميسي.. لو اقتربوا من سيلفا

حذّر رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، إدارة نادي برشلونة الإسباني من محاولة المساس بقائد الفريق الفرنسي، البرازيلي تياغو سيلفا، مؤكّداً أنّ اللاعب البرازيلي باقٍ في صفوف نادي العاصمة الفرنسية حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى عام 2017.

ونفى الخليفي في حديثه لإذاعة "مونتي كارلو" الأنباء التي أثيرت مؤخراً حول قرب انتقال سيلفا إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، مشيراً إلى أن اللاعب سيستمر رفقة ناديه الحالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لحين انتهاء عقده الذي يمتد حتى 4 سنوات من الآن.

وأبدى رئيس النادي الباريسي مُجدداً تمسكه الشديد باللاعب البرازيلي، مؤكداً مرة أخرى أنّ تياغو ليس متاحاً للبيع في الوقت الحالي، ومشيراً في الوقت ذاته إلى عدم رغبته في الاستماع لأية عروض حول هذا الأمر.

ووجّه الخليفي تحذيراً شديد اللهجة لإدارة نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، طالبهم فيه بإلغاء فكرة التعاقد مع قائد الفريق تياغو سيلفا.

ولم يكتفِ المليونير القطري بتوجيه هذا التحذير، بلّ وجّه صفعة أخرى لإدارة "البلاوغرانا" عندما أعلن عن عزم إدارة النادي الباريسي التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكتالوني، حيث أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أنّ الخليفي قد وضع نصب عينيه التعاقد مع أحد الأسماء الرنانة في برشلونة، في حال نجحت إدارة برشلونة في خطف سيلفا.

وتكهنت الصحيفة الكاتالونية بشأن هوية هذا اللاعب، إذ نشرت في الخبر الذي نشرته صورة جمعت الثلاثي الناري للبارسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني تشافي هيرنانديز، ومواطنه أندريس إنييستا، في إشارة منها إلى أنّ المليونير القطري كان يقصد أحد هؤلاء الأسماء.

يُذكر أنّ الفريق الكاتالوني قد سبق وأنّ حاول التعاقد مع تياغو سيلفا الصيف الماضي قبيل انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان قادماً من إيه.سي.ميلان، بيّد أن ناديه السابق أغلق الباب أمام انضمامه إلى "البلاوغرانا"، قبل أن يُعلن اللاعب رحيله متجهاً صوب الفريق الباريسي.

ومنذ ذلك الحين، مازال الأمل يحدو بمسؤولي حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي برشلونة، للتعاقد مع قلب دفاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي البرازيلي تياغو سيلفا، حيث أبدى النادي الكاتالوني مراراً وتكراراً رغبته في التعاقد مع قائد منتخب "السيلساو".