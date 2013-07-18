الشباب السعودي يتعاقد رسمياً مع الكولومبي توريس

أعلن نادي الشباب السعودي رسمياً تعاقده مع صانع ألعاب المنتخب الكولومبي ونادي أتلتيكو ناسيونال ماكنيلي توريس لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت إدارة الشباب أن توقيعها مع توريس أتى بتوصية من البلجيكي برودوم مدرب الفريق، وتم التوقيع مع اللاعب عقب نهاية المباراة الأخيرة في الدوري الكولومبي والذي حققه نادي أتليتكو ناسيونال.

وانضم توريس للثلاثي الأجنبي في الفريق البرازيليين مينيغازو ورافينها والكوري الجنوبي كواك ليقفل النادي ملف لاعبيه الأجانب.

وبدأ توريس (28 عاماً) مسيرته الكروية عام 2002 مع فريق جونيور دي بارانكويلا الكولومبي والذي انتقل منه لمواطنه كوكوتا ديبورتيفو، ولعب خارج كولومبيا في الدوري التشيلي عن طريق نادي كولو كولو ولعب في الدوري المكسيكي لفريق لويس بوتوسي، وشارك مع منتخب بلاده في 31 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف.