رونالدو.. "يبهر" مدربه الجديد

أبدى المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إعجابه التام بالقدرات البدنية الهائلة التي يتمتع بها مهاجم الفريق الملكي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، دوناً عن بقية زملائه في الفريق.

وطمأن مدرب فريق ريال مدريد، وصيف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، جماهير "اللوس بلانكوس" عامة وعشاق اللاعب البرتغالي على وجه الخصوص، على الحالة البدنية التي يتمتع بها "رونالدو"، على الرغم من غيابه عن ممارسة كرة القدم لمدة تزيد عن الشهر.

وأشاد المدير الفني الإيطالي في اليوم التدريبي الأول له في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بالمستوى الفني والبدني الذي ظهر به المهاجم البرتغالي خلال تدريبات الفريق، التي أقيمت صباح يوم أمس الأربعاء، استعداداً للموسم الجديد.

وأكّد " أنشيلوتي" بأنّ هدّاف النسخة السابقة من بطولة دوري أبطال أوروبا مثالاً يجب أن يُحتذى به بين بقية اللاعبين، لافتاً إلى أنّه قد لمس حماساً منقطع النظير من جانب اللاعب البرتغالي خلال الدورة التدريبية الأولى.

وأشار المدرب المخضرم في حديثه الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه قد انبهر من سرعة اللاعب، إضافة إلى طريقته الرائعة في افتكاك الكرة، فضلاً عن لمسته الأولى للكرة.

يُذكر أن "أنشيلوتي" قد باشر مهام عمله رسمياً كمدرب لفريق ريال مدريد الإسباني، صباح الأربعاء، بحصة تدريبية شهدت غياب لاعبي المنتخب الإسباني: إيكر كاسياس، وسيرجيو راموس، وألفارو أربيلوا، وراؤول ألبيول، إلى جانب البرازيلي مارسيلو، وذلك لقضائهم العطلة الصيفية عقب مشاركتهم في بطولة كأس القارات الأخيرة التي توج بلقبها منتخب البرازيل.

ويتأهب فريق "اللوس بلانكوس" لخوض عدة مباريات ودية ستكون أولها مباراته أمام نظيره الصاعد حديثاً الى دوري الدرجة الثانية في إنكلترا، فريق بورنموث، يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، قبل أن يُواجه نظيره ليون الفرنسي بملعب جيرلاند في 24 من الشهر الجاري، و مواطنه باريس سان جيرمان بملعب أوليفييه جوتنبرج بالسويد يوم 27.

وسيتوجه نادي العاصمة الإسبانية بعد خوضه لتلك المباريات إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر أن يُشارك في دورة ودية تضم إلى جانبه فرق يوفنتوس الإيطالي، ولوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، وإيفرتون الإنكليزي، وذلك على أن يختتم "الريال" جولاته استعداداً للموسم الجديد بمواجهة السد القطري، وذلك تكريماً لأسطورته راؤول غونزاليس.