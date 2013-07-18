فرديناند متخوّف من البداية الصعبة ليونايتد

تخوّف المدافع الإنجليزي المخضرم ريو فرديناند من البداية الصعبة لفريقه مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم في الموسم المقبل.

ويواجه يونايتد والذي يقوده مدرب جديد هو الاسكتلندي ديفيد مويز بداية صعبة، إذ سيحل ضيفاً على سوانسي سيتي بطل كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في المرحلة الأولى في 17 أغسطس المقبل، قبل أن يستقبل تشلسي بقيادة مدربه البرتغالي العائد جوزيه مورينيو في الجولة الثانية، ثم يحل ضيفاً على غريمه اللدود ليفربول في الثالثة.

ويلتقي يونايتد خارج ملعبه أيضاً مع غريمه وجاره مانشستر سيتي مبكراً خارج ملعبه في 22 سبتمبر.

وقال فرديناند الذي جدّد مؤخراً عقده لسنة: "بالطبع سيرفع هذا الأمر من تركيزنا. يجب أن نكون جاهزين من لحظة البداية". وتابع: "المباريات الخمس الأولى بالغة الصعوبة، وهذه أقوى بداية رأيتها في حياتي ليونايتد"، وينطلق الموسم الجديد في 17 أغسطس وينتهي في 11 مايو 2014.

وخسر يونايتد مباراته الودية أمام فريق من نجوم تايلاند 1-صفر في بانكوك، وسيواجه في أستراليا فريق نجوم الدوري بعد غد السبت.

يُذكر أن فرديناند (34 عاماً) الذي انضم إلى يونايتد عام 2002 سيكرّم في مباراة ضد إشبيلية الإسباني في 9 أغسطس.