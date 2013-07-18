فينغر: أرسنال قادر على دفع راتب روني

أكد الفرنسي ارسين فينغر مدرب أرسنال الإنجليزي أن فريقه "لن يواجه أي مشكلة" في دفع راتب واين روني مهاجم مانشستر يونايتد حامل لقب الدوري المحلي لكرة القدم.

روني "الغاضب والمرتبك" لتصريح مدربه الجديد الاسكتلندي ديفيد مويز بأنه ليس للبيع وبأن لاعبه السابق في إيفرتون لا يزال يملك دورا مهما ليلعبه في "اولد ترافورد" كبديل للمهاجم الهولندي روبن فان برسي، ليس بعيدا عن خطط أرسنال.

فبالرغم من بيع فان برسي العام الماضي ليونايتد، قال فينغر: "لقد حصل هذا الأمر معنا العام الماضي وقد يتكرر معهم العام الحالي. روني مرتبط بعقد لذا القرار لدى يونايتد، لكن لن تكون لدينا أي مشكلة بدفع راتب روني".

يذكر أن تشلسي أكد أمس الاربعاء أنه قدم عرضا الى غريمه يونايتد بشأن روني، لكنه نفى بانه عرض على "الشياطين الحمر" 10 ملايين جنيه استرليني إضافة الى لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا أو المدافع البرازيلي دافيد لويز.

وعن الإسباني سيسك فابريغاس لاعب الفريق السابق وبرشلونة حاليا، قال فينغر في إطار الحديث عن انتقاله الى يونايتد أو رغبة الفرنسي باستعادته: "سيسك قرر البقاء موسما إضافيا مع برشلونة. هناك بند في عقده يخولنا شراءه مجددا، لذا سنكون في الضوء إذا حصل ذلك".