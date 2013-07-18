لبناني يبهر الصينيين بهدف مذهل

خطف لاعب الوسط الدولي اللبناني رضا عنتر الأضواء في الصين بتسجيله هدفاً رائعاً لفريقه شان دونغ ليونينغ، أمام تشانغ تشون ياتاي، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري السوبر الصيني، لينال إشادة واسعة من وسائل الإعلام الصينية التي كالت المديح والثناء للاعب هامبورغ الألماني السابق.

ونجح عنتر في تحويل ركلة حرة إلى هدف جميل في الدقيقة 45، بعدما سدّد الكرة بجانب قدمه الأيمن ووضعها في زاوية مستحيلة للحارس، رغم أن ظهره كان مواجهاً للمرمى، وبالتالي لم يكن يراه بشكل طبيعي.

ولم يكتف عنتر بهذا الهدف الرائع، بل تبعه بهدف ثان بعد 12 دقيقة فقط، ليساهم في خروج فريقه منتصراً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضمن احتلال المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري خلف غوانزو إيفرغراند المتصدر.

وأشادت العديد من وسائل الإعلام والصحف الصينية بهدف عنتر الأول، مؤكدة أن اللاعب اللبناني البالغ من العمر 32 عاماً أصبح أحد العلامات الفارقة مع الفريق بفعل تألقه اللافت في خط وسط الفريق.

كما أبرزت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية هدف عنتر، ومنها صحيفة "إلف فوتبال" الهولندية التي قالت إن الدوري الصيني أصبح جديراً بالمتابعة مع الأهداف الرائعة التي تُسجل في مبارياته، وفي مقدمتها هدف اللاعب اللبناني.



