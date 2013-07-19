بلاكبيرن يفاوض الإماراتي عامر عبدالرحمن

كشف بني ياس رابع الدوري الإماراتي لكرة القدم، الجمعة، عن تلقي لاعب وسطه عامر عبدالرحمن عرضاً من بلاكبيرن الإنجليزي (درجة أولى) للعب في صفوفه الموسم المقبل. وأكد بني ياس عبر حسابه على تويتر "تلقى عامر عبدالرحمن عرضاً رسمياً من بلاكبيرن، على أن يتم الرد عليه لاحقاً".

ويعتبر عبدالرحمن (24 عاماً) من أفضل لاعبي خط الوسط في الإمارات، ويعد من الجيل الذهبي الذي قاد منتخب الشباب للفوز بكأس آسيا 2008 والأولمبي للتأهل الى أولمبياد لندن 2012 لأول مرة في تاريخه، كما يعد عنصراً أساسياً في المنتخب الاول.

واختير عبدالرحمن ضمن أفضل 10 لاعبين في كأس العالم للشباب 2009 التي أقيمت في مصر عندما خرج المنتخب الإماراتي من ربع النهائي أمام كوستاريكا (1-2).