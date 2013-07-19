أجمل ما قرأته في مقابلة مطولة أجرتها مجلة «فرانس فوتبول» مع لاعب وسط باريس سان جرمان البرازيلي –الإيطالي تياغو موتا، كانت فقرة مخصصة لفترة أمضاها في صفوف برشلونة.. سُئل: «ما هي أبرز مميزاتك»؟ أجاب: «التمريرة.. إنها الأهم في كرة القدم.. تعلمتها عندما وصلت الى برشلونة (عام 1999 في سن الـ16).. هناك، عندماتخطئ في تمريرة، تسمع على الفور صراخ المدرب.. تفهم أنك أخطأت في الحركة.. على مدى 6 أشهر كنت أسمعالمدرب وهو يتدخل حول هذه النقطة فاعتدت على ذلك.. في أندية أخرى فإن تمريرة غير سليمة لا تمثل مشكلة، خلافاًلما يحصل في برشلونة.. حضرت فعلاً من البرازيل، وهناك، عندما تأتي الكرة، تسيطر عليها وتوقفها وتنظر منحولك ومن ثم تراوغ.. في برشلونة، يحدث العكس لأن من واجبك اللعب بسرعة».

سُئل تياغو موتا أيضاً، هو الذي لعب حتى 2007 في صفوف برشلونة ثم تنقل بين أتلتيكو مدريد وجنوى وإنترميلانقبل أن ينضم الى سان جرمان في يناير 2012 وفي جعبته ألقاب كثيرة فضلاً عن 13 مباراة دولية مع منتخب ايطاليا: «كل ناشئ في مدرسة برشلونة لإعداد اللاعبين يتوجب عليه متابعة لاعب بالذات من الفريق الأول وبعناية حتىيتطور.. فمن كنت تتابع أنت»؟ أجاب: «الهولندي فيليب كوكو.. طُلب مني أن أتابع ما يفعله باعتبار أنني سألعب فيذات المركز عندما انتقل الى الفريق الأول يوماً ما.. تعلمت الكثير من متابعتي له في المباريات كما في التدريبات وكنتاسجل كل الملاحظات المطلوبة».

وبعد.. كلنا نعرف ما يقدمه برشلونة من الخارج.. أما ما يحصل من الداخل فيندر أن نقرأ ما قرأناه من تياغو موتابالذات.. وكم هو رائع ما قاله.

يمكن أن يعين باريس سان جرمان بديلاً لليوناردو المستقيل في منصب المدير الرياضي، وربما يستغني عن هذاالمنصب كلياً، وهذا ما سبق أن حصل مع ريال مدريد ومديره الرياضي خورخي فالدانو الذي لم يسلم من شرورمورينيو.. وباعتبار أن الانتدابات كانت من بين مهمات ليوناردو الرئيسية، بات مطلوباً التعرف على هوية البديل الذييقدر على القيام بهذه المهمة الصعبة.

لا يوجد نموذج واحد يحتذى به في كل الأندية الكبرى.. في أرسنال، يقرر المدرب فينغر من زاوية الانتدابات واقتراحالرواتب وليس مجلس الإدارة.. وفي بايرن ميونيخ بطل اوروبا فإن المسؤول عن الانتدابات منذ يوليو 2012 هوماتياس سامر، لكن القرار النهائي يعود الى مجلس المستشارين المؤلف من 12 شخصاً ويرأسه أولي هونيس والىالاقتراع في ما بينهم.. يقود المفاوضات رومينيغه مع المحامي جيرلينغر.. المدرب يقترح الأسماء ولكنه لا يقرر شيئاً..وفي برشلونة يقترح المدرب فيلانوفا ثم تبدأ مهمة المدير الرياضي زوبيزاريتا ومعاونيه البرت فالنتين ونارسيسجوليا.. ويعمل الثلاثة مع نائب الرئيس بارتوميو وكذلك مع رجلي ميدان هما كوري الوكيل المرخص من الفيفاوسانلليهي المتخصص في الملفات الصعبة.. ويدير المركاتو في إنترميلان المدير الرياضي ماركو برانكا، في حينيديره في ميلان نائب الرئيس أدريانو غالياني.. في مانشستر سيتي فإن الأمر منوط بخبيرين قادمين من برشلونة وهمافيران سوريانو وتشيكي بيغيريستين.. أما في اليونايتد فكان أليكس فيرغسون الآمر الناهي مع المدير التنفيذي ديفيد جيل،أما اليوم فإن البديلين في المنصبين وهما ديفيد مويز وأد أدواردز يقومان بالمهمة.. وفي ريال مدريد يدور كل شيءحول الرئيس فلورتنينو بيريز قبل ان يوزع الأدوار على مساعديه.

.. ولكل شيخ طريقته.



*نقلأ عن "استاد الدوحة.نت" القطرية