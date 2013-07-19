إقامة المونديال في الشتاء .. انحياز للمنطق

من المنطقي أن ينطق سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بكلمة الحق .. وينحاز إلى المنطق بضرورة أن تقام كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر خلال موسم الشتاء .. أو على الأقل في وقت الخريف حيث إن الجو يكون معتدلا .. وذلك حرصا من الفيفا على اللاعبين والجماهير أيضاً .. ولكي لا نكون أنانيين ولا نوافق على هذا الطرح باعتبار أن البطولة ستقام على أرضنا لأن قطر قدمت للعالم كله النموذج الأمثل الذي قبله العالم ورضوا به أثناء المفاضلة بين الملفات الخمسة التي تقدمت لاستضافة البطولة .. ولكننا يجب أن نطالب بأن تقام البطولة في الظروف الجوية المناسبة لأي بلد في العالم بما يوفر الجو الأمثل للعب كرة القدم .. ففي شهري يونيو ويوليو تكون هناك مناطق كثيرة في العالم خاصة في المناطق الجنوبية منه مثل الأرجنتين أو جنوب أفريقيا درجة الحرارة فيها دون درجة التجمد ولا يتحملها اللاعبون والجماهير بشكل عام .. ويكون النهار قصيراً جدا .. إذن فلا ضير أن تقام البطولة في مثل هذه البلدان في شهور أخرى غير يونيو ويوليو .. أي أن الأمر لن يكون قاصرا على البطولة المقامة في قطر.. ولابد أن تنحاز أسرة كرة القدم العالمية إلى هذا المنطق الطبيعي والمعقول .. لأن ذلك يمثل خدمة كبيرة للعبة كرة القدم .. فالجماهير التي تحرص على السفر إلى البلدان المنظمة لكرة القدم يكون الهدف من سفرها هو الاستمتاع باللعبة وليس العكننة من طبيعة الجو سواء كان بارداً أو حاراً.. كما أن الأسر والأصدقاء يحبون التجمع ليلا أمام شاشات التلفزيون في جو مناسب لمشاهدة البطولة .. وأظن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات المحلية سيكون لديها رؤية شاملة عن موعد كأس العالم حتى تتمكن من وضع برنامج زمني يستقيم مع رغبات أسرة كرة القدم الدولية .. بحيث يتم ترحيل مواعيد المسابقات المحلية أو تقديمها حتى تتلاءم مع المواعيد الجديدة لكأس العالم .. وتسع سنوات من الزمن كفيلة بعلاج هذه القضية بشكل طبيعي جداً لا يحدث ارتباكاً في صفوف الأندية والاتحادات الأهلية والقارية.. بل إن أربع سنوات فقط كفيلة بوضع حل لموعد كل بطولة سواء في قطر أو في غيرها من البلدان الأخرى.

نقلاً عن "الشرق" القطرية