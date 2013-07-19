النصر السعودي.. ينسحب من بطولة العالم للصالات

انسحب فريق النصر السعودي من بطولة العالم للصالات، أمس الخميس، قبل المباراة الأخيرة له في البطولة بسبب مشاكل مالية بين النادي واللجنة المنظمة.

وأكدت إدارة نادي النصر في بيان رسمي أن "مشاركتها في بطولة الصالات الأولى لكرة القدم بالكويت جاء تلبية للرغبة الكبيرة والحرص الشديد من اللجنة المنظمة العليا على أن يكون النصر العالمي حاضراً في البطولة ونتيجة لحرصهم على مشاركة النصر أظهروا رغبتهم في تحمل كافة تكاليف هذه المشاركة، ومن مبدأ الثقة التي تربطنا بإخواننا الأشقاء بالكويت وحرصاً من النادي على المشاركة في بطولة تستضيفها دولة الكويت الشقيقة وافقنا على ذلك وتم استقبال رئيس اللجنة المنظمة العليا بالرياض، وأقيم له مؤتمراً صحافياً بمقر النادي بحضور كافة وسائل الإعلام وتلقت إدارة النادي خلال الزيارة دعوة لحضور حفل الافتتاح وسافر الفريق للكويت للمشاركة بالبطولة، حسب ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المنظمة العليا للبطولة وتواجد نائب رئيس النادي العميد فهد المشيقح في حفل الافتتاح بتكليف من رئيس النادي الذي كان موجوداً خارج المملكة وسارت الأمور على ما يرام طوال أيام البطولة.

وبعد زيارة رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي للكويت بدعوة من اللجنة المنظمة العليا لبطولة المرحوم عبدالله الروضان والتي يشارك فيها النصر بفريق يتحمل النادي كافة تكاليفه تغيّرت الأمور والالتزامات المتفق عليها وتبدلت من قبل اللجنة المنظمة العليا لبطولة الصالات تجاه الفريق. في الوقت الذي يؤدي فريق النصر في دورة الروضان مستويات جيدة تؤهله بإذن الله للأدوار النهائية.

وإدارة النادي إذ تستغرب ذلك فإنها من واقع حرصها على سمعة الكيان على استعداد لتحمل التبعات المالية المترتبة على تخلّي وتراجع اللجنة المنظمة لبطولة الصالات عن التزامها الذي أبدته لإدارة النادي.