انبطاحة لا تليق بالمقام!

حقيقه لم أكن أرغب في تناول تلك السقطة التي سقط من خلالها أحد مقدمي برامج القناة الرياضية عندما سأل أحد ضيوفه بأي قميص سيلعب اللاعب الراحل محمد الخليوي في مباراة اعتزاله الاتحاد أم الأهلي؟ ليقيني بأنها مخرجات طبيعية وغير مستغربة للا مهنية والواسطة.

ـ لن أقسوا على مقدم ذلك البرنامج فيما إذا طالبت القصاص منه ومن الكثير من زملائه بإعادة تأهيلهم خلف الشاشة ليعود مرة أخرى لمنطقة المكس زوون والتقارير الميدانية الذي قفزوا منها وبها في حقبة مدير القنوات الرياضة السابق التي جاءت بكل من هب ودب ليئد ذائقتنا الرياضية.

ـ الذين عاصروا حقبة مدير القنوات السابق وتلك المهنية التي كانت سببا في تراجع القناة قياسا بالقنوات المتخصصة الأخرى لم يتكيفوا فيما يبدو مع رؤى تغيير الحرس القديم الذي تعيشه القناة الرياضية وتمكين الحرس الجديد التي أدت إلى استقالات لن تقدم ولن تؤخر.

ـ كل منظومة إعلامية تتغير إلا قنواتنا الرياضية لا ترى أمامها سوى قناعات مسيريها والذين من خلفهم، أما قناعات المشاهدين والمتابعين فهي آخر اهتماماتها المهنية لذا تجدها آخر القنوات التي يحن لها الريموت كنترول.

ـ مخجل حقا أن ننتظر كل مرة شهادة تأتينا من الخارج لتعري واقع قنواتنا الرياضية وتكشف لنا حقيقة وجهها في المرآة، ومخجل حقا أن تكون هذه القناة قد أضاعت من عمرها دهرا في حضن المحسوبية والميول والواسطات.

ـ منذ استلام باريان للقناة الرياضية لم يطرأ تغيير يدل بأن سياسة هذه القناة تدور في فلك احترام ذائقة المشاهدين والمتابعين، فما بين برامج تنافس برامج الأسرة والطبخ ذات الطابع الصباحي وبرامج مسائية يتنقل ما بينها الضيف صوريا أو هاتفيا تاهت المهنية.

ـ نعي بأنه إرث كبير من العشوائية خلفها السلف للخلف وسيخلفها الخلف لمن بعده ولكنه أرث كان على مرأى ومسمع من نفس الأسماء المسيرة لهذه القنوات خاصة ومدير القناة السابق أكد في تصريح فضائي له بأن القناة كانت تدار كيفما اتفق تارة وتارات مع من غلب.

ـ بتنا نحفظ طريقة أداء مقدمي البرامج بهذه القناة وإن شئتم بدأنا نعي بروتوكولات البداية والنهاية فثقافتها قائمة على شكر الدكتور باريان الذي لم يألو جهدا للارتقاء بالقنوات الرياضية ونهايتها، شكرا للدكتور باريان والمصور والمخرج والمنتج والمعد وعم جابر القهوجي أما المهنية فخرجت ولم تعد.

ـ ليت القائمين على قنواتنا الرياضية لا تغضبهم عبارة (الخشبية) طالما أنهم لم يألوا جهدا لتغيير تلك النظرة التي التصقت بمهنيتهم فخسروا الأفضل والأجمل والأحلى والبرهان في ثنايا ذلك السؤال الجهبذ العابر للقارات.. بقميص من سيلعب المرحوم محمد الخليوي؟.

نقلاً عن" الرياضي"السعودية