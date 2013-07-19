برشلونة يرفض بيع فابريغاس لمانشستر يونايتد

أكد نائب رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو اليوم الجمعة، أن لاعب وسط النادي الكاتالوني سيسك فابريغاس ليس للبيع ولن يترك "كامب نو" هذا الصيف، وذلك ردا على التقارير التي تحدثت عن أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم بخدماته.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية والإسبانية على حد سواء أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض قدره 30 مليون يورو لبرشلونة لكي يتخلى عن فابريغاس، وذلك بعد أن فشل "الشياطين الحمر" في الحصول على لاعب "بلاوغرانا" الآخر تياغو الكانتارا المنتقل الى بايرن ميونيخ الألماني.

ويبدو أن الأخبار التي ذكرتها وسائل الإعلام كانت صحيحة لأن مدرب يونايتد الجديد الاسكتلندي ديفيد مويز أعرب اليوم الجمعة عن أمله بسماع أخبار جيدة حول صفقة التعاقد مع اللاعب الاسباني الذي ترك انجلترا وارسنال عام 2011 للعودة الى فريق بداياته.

لكن نائب رئيس النادي الكاتالوني أقفل الباب على يونايتد ومدربه الاسكتلندي حين قال لموقع "سبورت" الاسباني: "بإمكاننا ان نطمئنكم باننا لن نستمع الى اي عرض بشأن سيسك. المسألة غير واردة بتاتا. سيسك ليس مطروحا للانتقال (الى اي فريق اخر)".

وسبق ايضا لمدرب برشلونة تيتو فيلانوفا ان اكد خلال الاسبوع الحالي بان فابريغاس يريد البقاء في "كامب نو".

وكان من المتوقع ان يرفض برشلونة عرض يونايتد خصوصا بعد ان خسر جهود الكانتارا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي لمصلحة بايرن، بطل ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا، كما أن هناك مشكلة اخرى تفرض نفسها وتتمثل بان ارسنال يملك حق رفض اي انتقال للاعب البالغ من العمر 26 عاما الى فريق انجليزي كجزء من صفقة عودته الى "كامب نو".

كما أن فابريغاس نفسه اكد مؤخرا انه سعيد في برشلونة الذي توج معه بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي والكأس المحلية الذي وكأس السوبر المحلية وكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للاندية عام 2011.

واشار فابريغاس الى انه عازم على تحقيق النجاح المرجو من عودته الى فريق بداياته، مضيفا "قدمت الكثير لكي اصل الى حيث انا حاليا وانا لا افكر بان أهدر كل ذلك من أجل لا شيء".

وتابع فابريغاس في حديث لصحيفة "ماركا" الشهر الماضي "اذا قالوا (برشلونة) انهم لا يريدوني، فحينها سيكون الوضع مختلفا، لكن كل ما اريده فعلا هو تحقيق الانتصارات في برشلونة. كان هذا حلمي منذ ان كنت صغيرا. برشلونة منزلي، ولطالما حلمت بالانتصارات هنا".