ثلاثة.. مسكتة يا "كحيلان"

التيكي تاكا أسلوب برشلونة الفني الذي أبهر العالم وأطلق هذه التسمية معلق إسباني بعدما أذهلته تمريرات برشلونة على شكل (تيك تاك)، وشبهها بصوت عقارب الساعة أو كرات البلياردو.

كحيلان النصر ابتكر (تيك تاك) في التعاقدات الفنية مع اللاعبين ..

النصر شهد تغييراً جذريا في جلد الفريق بعد أن كان يعاني من شح النجوم

تشكيلة النصر كانت تضم أنصاف لاعبين وطموحا لا يوازي مكانة النصر.

فريق جديد 90% من عناصره انضموا في عهد فيصل بن تركي.

عندما تقلد كحيلان رئاسة النصر كان النادي يمر بأسوأ فتراته على مر التاريخ.

أنت غير الناس عندي.. أنت عندي شيء كبير.. هذه منهجية الأمير فيصل مع العالمي بحث عن قصيدة نصر للنصر.. أعاد الفارس من بعيد إلى واجهة المنافسة .. لم يشهد النصر موجة عالية من الاستقطابات الفنية كالتي نراها اليوم حيث أصبح طرفا ثابتا في كل الصفقات المهمة مع كحيلان وصفقة السهلاوي كانت الجرس الذي أعلن البداية.

أبرز ما يميز كتيبة النصر الحالية أنها تضم شبابا في بداية مراحل نضجها الكروي إضافة إلى الخبرة المتمثلة في عبدالغني ومحمد نور.

كارينيو واللاعبون الأجانب سيكملون لوحة النصر المنتظرة والعناصر المحلية في النصر ستساعد على نجاح أي لاعب أجنبي .

آراء كثيرة تطالب بترميم دفاع النصر اتفق مع تلك الأصوات جزئيا،

فالنصر هو ثاني أفضل دفاع بعد الفتح البطل في الموسم الماضي..

كل تلك عوامل هي بوادر تلوح في الأفق النصراوي تباشير بملامسة الذهب.

النصر أصبح يدخل أي لقاء وهو صاحب الترشيحات الأكثر للفوز.

تغييرات إيجابية عارمة كان خلفها رئيس النصر.

تعرض فيصل بن تركي لأشد أنواع الانتقادات إعلامياً.. الجميل أن الرئيس النصراوي استفاد من تلك السهام واستوعب الدرس جيدا.

النصر فقير ويعاني مادياً رد عليهم كحيلان بالشهري والجيزاوي وربيع.. ثلاثة مسكتة مسكتة.

نقلاً عن "المدينة السعودية "