حارس بايرن يصفع غوارديولا.. والمدرب يبكي

شهدت جلسة التصوير الخاصة بفريق بايرن ميونيخ الألماني أمس موقفاً طريفاً تعرض خلاله مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا للصفع بشكل غير متعمد من حارس المرمى الاحتياطي توم شتارك، ما أثار موجة من الضحك بين لاعبي الفريق البافاري.

ووجه شتارك صفعة قوية لمدرب برشلونة السابق في وجهه حينما كان الأخير يتجه لأخذ موقعه بين اللاعبين لالتقاط الصور، وبدا تأثر غوارديولا واضحاً بفعل قوة الصفعة، إلا أنه تقبل ما حصل بالمزاح.

وأضفى المدرب الشاب مزيداً من السخرية على الموقف حينما ادّعى البكاء بسبب قوة الصفعة، ليتبادل بعد ذلك لاعبو الفريق الابتسامات مع غوارديولا، الذي تحوّل إلى مادة خصبة للصحافة الألمانية وسط متابعة دقيقة منها لكل ما يصدر عنه خلال رحلة الإعداد للموسم الجديد.



