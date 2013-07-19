روبينهو يوافق على تقليص راتبه ويمدد عقده مع ميلان

وافق المهاجم البرازيلي الدولي روبينيو على تقليص هائل في راتبه مع تمديد عقده مع فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم حتى 2016، طبقا لما ذكرته الصحافة الإيطالية اليوم الجمعة.

ويلعب روبينيو (29 عاما) في صفوف ميلان منذ 2010 ولكنه قدم موسما متواضعا في الموسم الماضي حيث خاض 23 مباراة فقط وسجل هدفين فقط للفريق.

وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم أن روبينيو نجم ريال مدريد الإسباني سابقا سيحصل على راتب يبلغ مليوني يورو (نحو 6ر2 مليون دولار) للموسم الواحد وهو نحو نصف ما كان يحصل عليه في العقد القديم.