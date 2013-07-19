سان جيرمان يضم ماركينيوس.. ويقهر برشلونة

واصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي توجيه ضربات قوية في السوق الكروية وذلك بعدما نجح في خطف الظهير البرازيلي لنادي روما ماركينيوس من بين أنياب نادي برشلونة.

ويتواجد اللاعب البرازيلي صاحب الـ 19 عاما حاليا في العاصمة الفرنسية باريس لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لصفوف الفريق الباريسي الذي نجح في الظفر بخدمات اللاعب الواعد بعد دفع 35 مليون يورو لنادي روما الإيطالي.

ولفت اللاعب البرازيلي الأنظار إليه بعد العروض القوية التي قدمها مع فريقه روما في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم مما جعله المفضل في التشكيلة الأساسية عن زميله البرازيلي ليوناردو كاستان والمدافع الأرجنتيني نيكولاس بورديسو.

يذكر أن برشلونة كان يسعي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي الواعد الذي يستطيع اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع في إطار سعي إدارة برشلونة الحثيث للتعاقد مع قلب دفاع قوي وخاصة بعد العروض المتردية للدفاع الكاتالوني التي أسفرت عن خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة ثقيلة أمام فريق بايرن ميونخ الالماني.